Colapinto volvió a terminar delante de Gasly, pero un error de Alpine lo dejó sin puntos en la F1 de Qatar
El piloto bonaerense finalizó 13° en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y volvió a superar a su compañero de equipo. Una demora de casi nueve segundos en boxes lo perjudicó cuando marchaba en el séptimo puesto y tenía chances de meterse en la zona de puntos.
Franco Colapinto cerró una nueva carrera de la Fórmula 1 con un sabor agridulce. El argentino terminó 13° en el Gran Premio de Qatar, por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly (14°), pero una falla del equipo durante una parada en boxes condicionó sus posibilidades de sumar puntos en el circuito de Lusail.
El piloto de Pilar había conseguido avanzar desde el 14° puesto de largada y llegó a ubicarse séptimo durante el desarrollo de la competencia. Alpine apostó por una estrategia diferente, con neumáticos duros desde el comienzo, para intentar extender su primera tanda y aprovechar las detenciones de sus rivales.
La apuesta le permitió a Colapinto escalar posiciones y mostrar un buen ritmo. Sin embargo, en la vuelta 27 llegó el momento que cambió su carrera: durante el cambio de neumáticos, los mecánicos tuvieron problemas con la rueda delantera izquierda y la detención se extendió hasta los 8,5 segundos.
El argentino regresó a la pista en el 14° lugar, detrás de Gasly, y perdió buena parte de la ventaja que había construido. Dos vueltas después consiguió superar nuevamente al francés y recuperó el 13° puesto, que mantuvo hasta la bandera a cuadros.
Colapinto completó así una actuación en la que volvió a quedar por delante de su compañero, aunque sin poder capitalizar el ritmo que había mostrado en varios tramos de la carrera. La demora en boxes resultó determinante para sus aspiraciones de meterse entre los diez primeros.
La victoria en Qatar quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, con Mercedes, quien fue escoltado por su compañero George Russell. Oscar Piastri, de McLaren, completó el podio.
La próxima y última fecha del campeonato será el Gran Premio de Abu Dhabi, donde Colapinto tendrá una nueva oportunidad de cerrar la temporada con una actuación destacada.
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