Franco Colapinto cerró una nueva carrera de la Fórmula 1 con un sabor agridulce. El argentino terminó 13° en el Gran Premio de Qatar, por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly (14°), pero una falla del equipo durante una parada en boxes condicionó sus posibilidades de sumar puntos en el circuito de Lusail.

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El piloto de Pilar había conseguido avanzar desde el 14° puesto de largada y llegó a ubicarse séptimo durante el desarrollo de la competencia. Alpine apostó por una estrategia diferente, con neumáticos duros desde el comienzo, para intentar extender su primera tanda y aprovechar las detenciones de sus rivales.

¡NO SE PUEDE CREER! Los mecánicos de Alpine tuvieron problemas con el neumático delantero izquierdo y Franco Colapinto se demoró muchos segundos en su parada en boxes. 📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/v0z9dTNt2d — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026

La apuesta le permitió a Colapinto escalar posiciones y mostrar un buen ritmo. Sin embargo, en la vuelta 27 llegó el momento que cambió su carrera: durante el cambio de neumáticos, los mecánicos tuvieron problemas con la rueda delantera izquierda y la detención se extendió hasta los 8,5 segundos.

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El argentino regresó a la pista en el 14° lugar, detrás de Gasly, y perdió buena parte de la ventaja que había construido. Dos vueltas después consiguió superar nuevamente al francés y recuperó el 13° puesto, que mantuvo hasta la bandera a cuadros.

Colapinto completó así una actuación en la que volvió a quedar por delante de su compañero, aunque sin poder capitalizar el ritmo que había mostrado en varios tramos de la carrera. La demora en boxes resultó determinante para sus aspiraciones de meterse entre los diez primeros.

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"ES MUY DIFÍCIL GANAR TANTO TIEMPO EN PISTA Y DESPUÉS LO PERDÉS MUY FACIL EN BOXES". La palabra de Franco Colapinto luego de quedar 13° en Lusail. 📺 #QatarGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/Dt4HOPQomi — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2026

La victoria en Qatar quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, con Mercedes, quien fue escoltado por su compañero George Russell. Oscar Piastri, de McLaren, completó el podio.

La próxima y última fecha del campeonato será el Gran Premio de Abu Dhabi, donde Colapinto tendrá una nueva oportunidad de cerrar la temporada con una actuación destacada.