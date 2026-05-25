El gran fin de semana de Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá sigue dando que hablar. Después de conseguir el sexto puesto en Montreal y firmar la mejor actuación de su carrera en la Fórmula 1, el piloto argentino ya puso la mira en la próxima cita del campeonato: el histórico Gran Premio de Mónaco.

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El pilarense logró además el mejor resultado para un argentino en la Fórmula 1 desde el segundo puesto de Carlos Reutemann en Sudáfrica 1982. Con los ocho puntos obtenidos en Canadá, llegó a 15 unidades en la temporada y se consolidó como una de las revelaciones del año en la categoría.

“Estoy contento. Seguimos en escalera”, dijo Colapinto tras la carrera, luego de mejorar el séptimo puesto que había conseguido en Miami en la fecha anterior.

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El argentino, que largó décimo con su BWT Alpine Formula One Team, aprovechó una carrera inteligente y sin errores para avanzar posiciones y terminar entre los seis mejores del circuito Gilles Villeneuve. Incluso sobrevivió a un pequeño golpe contra el muro al salir de boxes, sin consecuencias mayores para el auto.

Ahora, todas las miradas apuntan a Mónaco, uno de los trazados más emblemáticos y exigentes de la Fórmula 1. Allí, Colapinto buscará seguir sumando puntos y confirmar el gran momento que atraviesa junto a Alpine, que también celebró el octavo puesto de Pierre Gasly en Canadá.

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Con los resultados acumulados entre 2024 y esta temporada, Colapinto ya suma 20 puntos en la Fórmula 1 y se convirtió en el cuarto argentino con más unidades en la historia de la categoría, detrás de Reutemann, Juan Manuel Fangio y José Froilán González.

La próxima carrera será este fin de semana en el circuito callejero de Mónaco, donde el argentino intentará seguir haciendo historia.