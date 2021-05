"Llegamos al límite de la capacidad de camas. Esta situación hace que quien tenga que ser internado próximamente deberá ser atendido en su domicilio", indicaron desde el Municpio de Tres Arroyos a través de un comunicado.

"Estoy haciendo un llamado casi desesperado para que la gente cumpla y no salga porque va la vida de cada uno. No pedimos más que eso, no es un antojo. Estén adentro todo lo más que puedan", sostuvo el Intendente Sánchez en declaraciones radiales.

Este lunes un paciente tuvo que ser derivado a Lomas de Zamora (ya que tampoco hay camas en Mar del Plata, Bahía Blanca o Tandil), y el Municpio de Tres Arroyos alertó que las personas que deban internarse por coronavirus deberán hacerlo en sus casas.

En este marco, Sánchez le pidió a la Provincia bajar a Fase 2, y solicitó a los vecinos extremar al máximo los cuidados.