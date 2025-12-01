Los boletos de colectivos, el subte y los peajes vuelven a aumentar desde este lunes en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. En territorio porteño el ajuste mensual es del 4,3%, mientras que en la Provincia la suba totaliza 14,8%, de acuerdo a la resolución del Ministerio de Transporte bonaerense que entró en vigencia el 1° de diciembre.

El incremento bonaerense rige únicamente para las líneas que circulan íntegramente dentro del territorio provincial, sin ingresar a CABA. Son las líneas numeradas del 200 en adelante, que usan tarifas fijadas por la gobernación tras una consulta pública realizada a mediados de noviembre.

Con el nuevo cuadro, el boleto mínimo en el Gran Buenos Aires pasó a $658,44 para SUBE registrada. Los tramos quedaron así:

0 a 3 km: $658,44

$658,44 3 a 6 km: $733,50

$733,50 6 a 12 km: $790

$790 12 a 27 km: $846,57

$846,57 Más de 27 km: $902,73

En el caso de usuarios con SUBE sin nominalizar, los valores son notablemente más altos y van desde $1.046,92 hasta $1.435,34, según la distancia. El esquema busca incentivar la registración de la tarjeta para garantizar la correcta asignación de subsidios.

Para los beneficiarios del Atributo Social, los importes parten desde $296,30 y llegan a $406,23. En los interurbanos de media distancia, el boleto mínimo quedó en $866,28 (SUBE registrada) y en $1.377,39 para tarjetas sin nominalizar, con una base por kilómetro de $33,46.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño aplicó la fórmula de inflación más dos puntos: el boleto mínimo subió a $593,52. Para las 30 líneas que administra la Ciudad, los valores quedaron así:

El viaje en subte pasó a $1.206.

También subieron los peajes porteños. En hora pico, las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo cuestan $4.912,67, mientras que la Illia quedó en $2.042,38. En hora no pico, los valores bajan a $3.466,55 y $1.444,25, respectivamente.

El aumento en Provincia llega en un contexto de tensión con la UTA, que advirtió que el sector podría enfrentar dificultades para pagar salarios y aguinaldos. El gremio señaló que, si no se regulariza la situación, no descarta medidas de fuerza.