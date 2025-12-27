Un accidente ocurrido en la zona costera de Pinamar encendió las alarmas en el inicio de la temporada turística en la provincia de Buenos Aires. Una camioneta Ford Ranger Raptor volcó en plena playa de La Frontera, un sector muy concurrido por familias y turistas, ubicado cerca del acceso a Costa Esmeralda.

Según los primeros testimonios difundidos por Eche TV, el vehículo se desplazaba a gran velocidad por la arena cuando el conductor perdió el control y terminó volcando. Pese a la violencia del impacto, no se registraron personas lesionadas, un dato que fue destacado por testigos del hecho.

El episodio ocurrió en el límite norte del partido de Pinamar, una zona donde suele haber circulación de peatones y vehículos recreativos, especialmente durante el verano. La escena generó sorpresa y preocupación entre quienes se encontraban disfrutando de la jornada en la playa.

Tras la publicación de la noticia, el accidente provocó una fuerte reacción en redes sociales. En los comentarios de Facebook de Eche TV, numerosos usuarios expresaron su indignación por la conducta del conductor y el riesgo que implicó para terceros. Hubo críticas por la velocidad, pedidos de sanciones y reclamos por mayores controles en sectores turísticos de la costa bonaerense.

“Lo importante es que no lastimen a nadie”, escribió uno de los usuarios, mientras otros remarcaron que este tipo de maniobras “ponen en peligro la vida de turistas y familias”. También hubo mensajes que reclamaron consecuencias concretas para evitar que situaciones similares se repitan.

El hecho reabre el debate sobre el uso irresponsable de vehículos de gran porte en zonas de playa y la necesidad de reforzar los controles, especialmente en destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires, donde cada verano aumenta de manera significativa la circulación de visitantes.