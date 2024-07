Tres años después de la desaparición de Tehuel de La Torre, este lunes dio comienzo el juicio oral para Luis Alberto Ramos en el fuero Penal de La Plata. Se desconoce el paradero del joven trans desde el 11 de marzo de 2021 y el imputado fue el último que tuvo contacto con él.

El acusado fue arrestado en Avellaneda donde se ocultó durante dos noches en la casa de un tío que terminó echándolo. "Estaba rapado, llevaba una boina roja, una mochila donde llevaba pastillas, y un facón en la cintura", detalló uno de los efectivos que participó de la detención.

Durante la tercera audiencia celebrada este miércoles declararon policías que participaron de la investigación y aportaron información que complica la situación procesal de Ramos al que le podría caber una pena de prisión o reclusión perpetua.

El testimonio del perito policial Federico Di Luca quién estuvo a cargo de realizar el informe de geolocalización del teléfono celular del joven, confirmó cuál fue el posible recorrido de Tehuel en sus últimas horas con vida.

Según la reconstrucción, Tehuel estuvo unos minutos en una forrajería ubicada a 70 metros de la casa de Ramos, en la localidad de Alejandro Korn, San Vicente. Luego la señal del celular se desplaza hasta el domicilio del acusado donde registra actividad entre las 21.00 del 11 de marzo y las 00.24 del viernes 12 de aquel mes del año 2021.

Vale destacar que tanto Ramos como Oscar Montes aseguraron a la Policía que Tehuel había estado allí, pero que se fue temprano. Sin embargo, una foto de los tres, tomada a las 20.42 del 11 de marzo en la casa de Ramos y encontrada en la cuenta de Google del joven trans, ya había derribado su declaración.

La foto encontrada en la cuenta de Google de Tehuel.

Además, las pruebas de ADN confirmaron también que una mancha de sangre hallada en la pared interior de la vivienda de Ramos, coincidía con el patrón genético de la familia del joven desaparecido.

En relación a la campera y el celular de Tehuel que fueron hallados incinerados en la puerta de la casa de uno de los acusados, seis policías confirmaron que en un allanamiento encontraron restos de la prenda y la carcasa del móvil en el domicilio del procesado.

En tanto que Norma Nahuelcurá, madre de Tehuel fue una de las testigos de la primera jornada del debate ante el Tribunal Oral Criminal N°2 y contó parte de la vida del joven y del día de la desaparición.

“Tehuel, cuando era nena, se vestía de varón, no le gustaba usar pollera y se juntaba con varones. Un día me dijo que le gustaban las chicas y se cortó el pelo. Tenía una pareja llamada Michael, y tenía un hijo que a Tehuel le decía papá”, relató Norma, según un cable de la agencia NA.

"Después me enteré de que tenía una entrevista de trabajo con un tal Luigi. Tehuel me dijo que era un amigo, pero no lo conocía. Con el correr del tiempo me di cuenta de que lo estaban buscando y que se llamaba Luis Ramos”, detalló Norma.

La recompensa continúa vigente.

El imputado está acusado de "homicidio calificado por odio a la identidad de género". El ministerio de Seguridad de la Nación ofrece desde marzo de 2022 una recompensa de $5 millones por quien aporte datos certeros para encontrar los restos de Tehuel.