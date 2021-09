La distribuidora Rey de San Pedro vive una situación conflictiva desde hace tiempo, tras denunciar al sindicato de Camioneros ante la Justicia por pedido de coimas. Cuando aún permanece latente el brutal bloqueo que el sindicato de Camioneros efectuó en las puertas de su planta hace pocos meses, ahora la empresa volvió a recibir la visita de gremialistas que ordenaron hacer un paro y bloquearon la planta.

Durante las últimas horas se viralizó un video en el que se observa al comerciante Ricardo Rey, titular de la empresa familiar, angustiado por la tensa situación que nuevamente le toca atravesar en las puertas de su empresa. Este hombre es conocido en el pueblo por haber comenzado su emprendimiento vendiendo sandwichs de miga hasta llegar a tener una empresa y contar con cerca de 30 empleados.

De acuerdo a lo que denuncia el empresario, todo comenzó cuando la firma denunció al sindicato de Camioneros que lidera Hugo Moyano "por exigirles una coima para dejarlos trabajar tranquilos. A partir de ese momento, tanto Ricardo rey como su hijo, Ariel, sufren reiteradas medidas de fuerza y bloqueos en su planta, que no reciben ningún tipo de sanción por parte de la Justicia ni el Gobierno.

"Estamos con esas situación desde hace tiempo. Me encuentro ayer con una inspección por parte del Ministerio, que deberia ser habitual con todas las empresas, pero en este caso fue exclusivamente con nosotros. Esto se debe a que evidentemente no aportamos esa cuota extorsiva que pide el sindicato", comentó Ariel Rey en declaraciones brindadas esta mañana ante los micrófonos de LaNoticia1.com.

Según el hijo del dueño de la empresa, con las autoridades del Ministerio llegaron otras dos personas sin identificación que querían participar del operativo. "Uno de los que ingresó se llama Franco Tomassi y es uno de los que denunciamos en la causa penal que iniciamos ante la Justicia. Como no tenían postestad para estar en ese lugar, los invité a salir y allí se produjo una situacion muy tensa", relató en este portal.

"A partir de esta situacion el delegado de Camioneros en mi planta, sin ninguna autorización, reclutó a un grupo de trabajadores e incumpliendo con todo lo estipulado por la ley, les ordenó que dejen de trabajar. Los delegados se creen dueños de los trabajadores, tomando decisiones sin ninguna autorización y saboteando el lugar de trabajo. El conflicto es porque mp pago una cuota mensual al sindicato para poder trabajar en paz", agregó.

"Todo esto que nos ocurre deja algo bien en claro: Si yo no pago la coima que nos exige el sindicato, no nos dejan trabajar en paz. En todas las pymes pasa lo mismo pero muchos tienen miedo. Por eso me planto, lo hago público y si lo denuncio", agregó Ariel Rey. Y concluyó: "La verdad es que yo no vivimos en paz. No queremos el respaldo ni el castigo de nadie, solamente queremos que se cumpla la ley".