Representantes de las principales entidades que nuclean a comercios y pequeñas y medianas empresas bonaerenses expusieron ante una comisión del Senado provincial sobre el escenario que atraviesa el sector, con especial énfasis en la caída del consumo, la menor demanda y el cierre de establecimientos.

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La reunión de la Comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo se realizó en el Salón “Nunca Más” del Anexo del Senado bonaerense y fue encabezada por su presidenta, la senadora de La Libertad Avanza Analía Balaudo.

También participaron la vicepresidenta de la comisión, María Fernanda Raverta, Federico Fagioli y Evelyn Díaz, de Fuerza Patria. De manera virtual estuvieron Pedro Borgini, Laura Clark, Sergio Vargas y Diego Valenzuela.

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El proyecto que abrió el debate

El encuentro tuvo como disparador el proyecto presentado por el diputado Matías De Urraza, de La Libertad Avanza, que propone derogar la Ley 12.573, que establece el régimen para la instalación, ampliación, modificación y funcionamiento de grandes superficies comerciales y cadenas de distribución.

La iniciativa busca modificar el marco vigente con el objetivo de favorecer nuevas inversiones y la radicación de comercios. Por el momento, el proyecto quedó en estudio en la comisión.

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🏛️ Representantes de FEBA y FABA participaron de la Comisión de Comercio Interior, PyME y Turismo



Referentes de ambas entidades brindaron un panorama sobre la situación actual de los comercios y las PyMES en la provincia de Buenos Aires.



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En ese marco, los senadores convocaron a representantes de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires (FABA) para conocer la situación que atraviesa el sector.

La mirada de FEBA y los almaceneros

Por FEBA participaron su presidente, Alberto Kahale, de Lomas de Zamora; el vicepresidente primero, Juan Carlos Uboldi, de San Nicolás; el vicepresidente cuarto, Carlos Cappelletti, de Junín; el prosecretario general, Leonardo Tasca, de Mar del Plata; y el protesorero, Guillermo Anso, de Bragado.

La entidad reúne a cámaras empresarias de distintos sectores productivos y cuenta con representación en diferentes municipios bonaerenses.

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Por FABA estuvieron su presidente, José Candiota, de Tres de Febrero, y el vicepresidente, Fernando Savore, de Morón. La organización representa principalmente a pequeños y medianos comercios de cercanía, como almacenes y autoservicios.

Durante las exposiciones, los dirigentes realizaron un diagnóstico de la situación del comercio bonaerense y trasladaron a los legisladores las problemáticas que atraviesan distintas regiones de la Provincia.

Entre los principales puntos señalados estuvieron la disminución del consumo y de la demanda, las dificultades para sostener la actividad y el cierre de establecimientos comerciales.

Los representantes también plantearon la necesidad de recuperar niveles de consumo que permitan fortalecer al sector y remarcaron la importancia de la industria nacional, el mercado interno y la generación de empleo.

Si bien la discusión estuvo vinculada al proyecto que plantea derogar la Ley 12.573, las exposiciones se centraron principalmente en un diagnóstico general sobre el escenario económico y comercial que atraviesan los distintos sectores.

Un diagnóstico con mirada territorial

Otro de los ejes del encuentro fue la situación particular de cada región. Los representantes de FEBA y FABA plantearon las necesidades y dificultades de sus zonas de procedencia y aportaron una mirada territorial sobre la realidad de los comercios, las pymes y las empresas bonaerenses.

Finalmente, los senadores intercambiaron opiniones con los representantes de ambas entidades, quienes respondieron preguntas y ampliaron sus consideraciones sobre el presente del sector y los desafíos que enfrenta en la Provincia.

El proyecto de derogación de la Ley 12.573 continuará bajo análisis en la comisión del Senado bonaerense.