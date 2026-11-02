Este lunes comienza el juicio oral contra Felicitas Alvite, conocida como "La Toretto de La Plata", acusada de atropellar y matar al motociclista Walter Armand, de 35 años, en abril de 2024. El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de La Plata y será determinante para establecer su responsabilidad penal.

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La joven, actualmente de 23 años, está imputada por homicidio simple con dolo eventual, una figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. También será juzgada Valentina Velázquez, de 22 años, quien viajaba en otro vehículo aquella madrugada.

Según la investigación, el 12 de abril de 2024, Alvite conducía un Volkswagen Gol y habría participado de una picada con el Peugeot 208 de su amiga. Las cámaras de seguridad registraron a ambos vehículos circulando a alta velocidad y cruzando semáforos en rojo antes de que el Gol embistiera la moto de Armand, en la intersección de las avenidas 13 y 532.

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La fiscalía buscará demostrar que Alvite era consciente del riesgo que implicaba su conducta al volante y que, pese a ello, continuó manejando de esa manera. La querella, patrocinada por el abogado Fernando Burlando, también intentará sostener la acusación.

Por su parte, la defensa, encabezada por Flavio Gliemmo, buscará cuestionar las pruebas que apuntan a la existencia de una carrera ilegal y sostener que se trató de un siniestro vial sin intención de provocar la muerte.

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La diferencia entre ambas posturas es central: si se acredita el dolo eventual, la acusada podría recibir una condena de entre 8 y 25 años. Si no se demuestra, el hecho podría encuadrarse como homicidio culposo, con una escala penal considerablemente menor.

La situación judicial de "La Toretto"

Alvite llega al juicio con prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, beneficio que obtuvo después de permanecer varios meses detenida. Actualmente cumple esa medida sin tobillera electrónica.

Recientemente, la Justicia rechazó un pedido de su defensa para que pudiera salir dos veces por semana a trabajar en un estudio jurídico de La Plata.

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El caso tuvo una fuerte repercusión desde el momento del accidente y generó sucesivos reclamos de la familia de Armand. Ahora, el debate oral permitirá confrontar las pruebas y los testimonios para determinar la responsabilidad de las imputadas.