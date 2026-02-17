En La Plata, este miércoles comienza el juicio oral por el brutal crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años asesinada el 25 de febrero de 2025 cuando dos menores robaron el auto de su madre y la arrastraron más de mil metros por la calle. El caso conmovió a toda la provincia de Buenos Aires y reavivó el debate sobre la edad de imputabilidad.

El principal acusado, que tenía 17 años al momento del hecho y hoy ya cumplió 18, será juzgado por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de la capital bonaerense por homicidio en ocasión de robo. El otro implicado tenía 14 años y es inimputable según la legislación vigente.

“Convivimos todos los días con esta tragedia. No nos podemos despegar de ella”, dijo Marcos Gómez, el papá de Kim, en diálogo con Clarín, a horas del inicio de las audiencias.

Un crimen que marcó a la Provincia

El hecho ocurrió el 25 de febrero de 2025 al anochecer, en la esquina de avenida 72 y 25, en la capital bonaerense. Dos adolescentes abordaron el Fiat Palio rojo en el que se trasladaban Kim y su madre.

La mujer fue obligada a bajar del auto. La nena, que estaba en el asiento del acompañante con el cinturón puesto, quedó sujeta al vehículo. Los asaltantes intentaron arrojarla por la ventanilla, pero quedó colgada y fue arrastrada durante varias cuadras. El auto terminó volcado en una zanja en el barrio Altos de San Lorenzo. Allí encontraron el cuerpo de la niña.

La madre logró escapar y será testigo clave en el proceso judicial.

Ocho audiencias y debate sin público

El juicio se desarrollará en al menos ocho audiencias que se extenderán hasta el 27 de febrero. Por tratarse de un proceso iniciado cuando el imputado era menor de edad, el debate tendrá características especiales: será sin público y con identidad reservada.

El delito por el que está acusado prevé penas de entre 10 y 25 años de prisión, aunque podrían aplicarse reducciones por el régimen penal juvenil.

El reclamo de Marcos Gómez

Desde el asesinato de su hija, Marcos Gómez se convirtió en una de las voces más visibles del reclamo para que el Congreso modifique la edad de imputabilidad. En los últimos días participó de actividades en el Congreso nacional junto a legisladores que impulsan cambios en la legislación.

“Sabemos que nada nos devolverá a Kim, pero tenemos que dejar un mensaje. Trascender”, expresó.

El padre reconoció que atravesó momentos muy difíciles tras el crimen: “En un momento pensé en quitarme la vida. Creí que después de su muerte no tenía más para hacer”.

El inicio del juicio representa para la familia un paso clave en la búsqueda de justicia. “Necesitamos sanar”, resumió.