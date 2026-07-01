Comienza la gestión privada en tramos de ruta que atraviesan la Provincia de Buenos Aires
Se trata de los tramos Pampa y Sur - Atlántico - Acceso Sur. A partir del 1 de julio, las empresas adjudicatarias asumirán la explotación, administración y mantenimiento de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas.
Vialidad Nacional informó que se realizó la firma de los contratos de concesión correspondientes a los Tramos Pampa y Sur - Atlántico - Acceso Sur, integrantes de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, que hasta la fecha eran operados por la empresa estatal Corredores Viales S.A.
En virtud de ello, a partir de este 1° de julio, la empresa CORREDOR VIAL 5 S.A.U., tomará posesión del Tramo Pampa, mientras que la empresa RUTAS SUR ATLANTICO S.A., hará lo propio en el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur, iniciando la explotación, administración y mantenimiento de un total de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas.
En detalle, el consorcio integrado por Concret Nor S.A., Marcalba S.A., Pose S.A. y Coarco S.A. se quedó con la concesión del Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, mientras que Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. ganó la adjudicación del Tramo Pampa.
El Tramo Pampa comprende 546,65 kilómetros de la Ruta Nacional 5, entre Luján (Buenos Aires) y el empalme con la Ruta Nacional 35, en la provincia de La Pampa.
Por su parte, el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur abarca 1.325,17 kilómetros de las rutas nacionales 3, 205 y 226, así como las autopistas Ezeiza - Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.
Esta etapa comprende corredores estratégicos ubicados en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, fundamentales para la conectividad regional, el transporte de cargas, la actividad productiva y el turismo.
“La Red Federal de Concesiones se desarrolla mediante un esquema de inversión 100 % privada, en el que las empresas concesionarias financian las obras y tareas de mantenimiento previstas contractualmente, mientras que Vialidad Nacional supervisa el cumplimiento de los niveles de servicio y las condiciones de transitabilidad exigidas. Este nuevo modelo reemplaza esquemas concesionados que requerían aportes del Estado Nacional para su funcionamiento y promueve una gestión más eficiente de la infraestructura vial, orientada a brindar mejores condiciones de circulación para los usuarios”, se informó en un comunicado.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión