Este lunes vuelven las sesiones extraordinarias en el Congreso, convocadas por el Gobierno Nacional, y que se extenderán hasta fin de mes (el 1 de marzo inicia el nuevo período ordinario". El temario incluye cuatro proyectos: Reforma laboral, cambios a la Ley de Glaciares, el acuerdo de libre comercio Mercosur-Unión Europea y la Ley de Pena Juvenil.

Ads

La prioridad de Javier Milei está puesta en la reforma laboral. Si bien la iniciativa ya obtuvo dictamen en comisión en el Senado, el respaldo necesario para aprobarla sin modificaciones aún no está garantizado. Por ese motivo, el Ejecutivo intensificó las gestiones con bloques aliados y sectores dialoguistas para asegurar los votos.

A la par de la reforma laboral, el Casa Rosada volvió a poner en agenda el proyecto de Régimen Penal Juvenil, usando como plataforma el sanguinario crimen de Jeremías Monzón, en Santa Fe, perpetrado por menores de edad que torturaron y ejecutaron al joven mientras lo filmaban.

Ads

Se prevén jornadas intensas, con negociaciones contrarreloj, trascendiendo el debate en las cámaras y alcanzando a los gobernadores, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil.

Puede interesarte

Ads