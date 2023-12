El Intendente de Brandsen Fernando Raitelli (Unión por la Patra) aseguró que la situación del municipio “es compleja”. "En este momento tenemos para pagar aguinaldos, no así las cargas sociales. Son 40 millones que tenemos que devolver" del Fondo Educativo, señaló.

Además lamentó la situación del hospital. “Cuando nosotros asumimos se estaban yendo los médicos del hospital. Sabemos la complejidad de nuestro sistema de salud", dijo en declaraciones a Estación Radio FM 90.7.

"Como dijo Milei, no hay plata. Bueno, en Brandsen tampoco hay plata, no hay plata ni para comprar papel higiénico para las distintas áreas del municipio, esa es la realidad”.

Sobre deudas, Raitelli reconoció una deuda de 380 millones de pesos. Además precisó que la recaudación actual se sitúa en un 40%, con un 60% en la zona rural.

El jefe comunal adelantó que están trabajando con ordenanzas que van a ir al Concejo Deliberante para “empezar a mejorar la recaudación de Brandsen”. “Tenemos muchísimos vecinos en barrios cerrados o en otros lugares, que todavía no están subdivididos, que no están pagando los impuestos porque no tienen los servicios, son nuevas urbanizaciones en Brandsen. Yo lo venía diciendo desde hace mucho tiempo”, remarcó.

En este duro contexto, Raitelli indicó que están buscando un endeudamiento de al menos 100 millones de pesos con la provincia para mantener operativo el municipio. “Tenemos que recaudar más, y gastar menos. Tenemos 915 empleados municipales, no es fácil, téngannos paciencia", imploró.