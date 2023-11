La ciudad de La Plata se encuentra conmocionada tras el reciente enfrentamiento entre los líderes de las barras bravas de Gimnasia y Estudiantes. Lo que parecía ser una escena sacada de una serie de Netflix se convirtió en una realidad preocupante para los habitantes de la ciudad.

Según informó el medio local Hoy, todo comenzó cuando ‘El Tata’, líder de la barra de Estudiantes, publicó un inquietante video donde mostraba un pantalón del "Lobo", que afirmó haberle arrebatado a Cristian ‘El Volador’ Camilleri, jefe de la barra de Gimnasia. Según los informes, el enfrentamiento entre ambas facciones ocurrió el pasado sábado por la tarde en Villa Catella, un barrio perteneciente al partido bonaerense de Ensenada.

El ‘Tata’, líder de la barra conocida como “Los Leales”, en un intento de humillar a su rival, filmó un video mostrando el pantalón del ‘Volador’ como un "trofeo". En el video, desafiaba públicamente al barra del “Tripero” a hacer lo mismo, evidenciando así el clima de hostilidad entre ambas facciones.

La respuesta del ‘Volador’ no se hizo esperar. Aunque admitió haber sido robado, tildó a su contraparte de Estudiantes de cobarde y lo desafió a un "mano a mano". En un video autograbado, el líder de la barra de Gimnasia declaró: "¿Cómo no voy a hacer un video? Vos te paraste y tiraste un rasguñón, pero eran cuatro. Yo estaba solo con mi pibe, pero no pasa nada. Si vos querés y te da, mano a mano".

La incertidumbre ahora se cierne sobre La Plata, con los vecinos preocupados por la posibilidad de que este conflicto escalará aún más. Las autoridades locales, que se encuentran en plena transición de gobierno, esperan que se encuentre una solución pacífica antes de que la violencia se desate aún más en las calles de la ciudad. ¿Cómo continuará la historia?