El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, ya se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en una chacra del country Puerto Panal, en el partido bonaerense de Zárate, luego de ser trasladado durante la noche del lunes desde el penal federal de Ezeiza.

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El country está ubicado sobre el corredor de la Ruta Nacional 9, en la zona de Las Palmas, y es un predio de chacras y casas de campo con amplios terrenos, club house, seguridad privada y espacios ecuestres. El barrio privado se encuentra a unos 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y tiene acceso por el camino Zárate-Lima.

La medida fue ordenada tras la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, que le concedió el beneficio por cuestiones de salud y edad. De Vido, de 76 años, continuará cumpliendo la condena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta en la causa vinculada a la tragedia ferroviaria de Once.

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Según trascendió, al ex funcionario le colocaron una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos y quedó bajo supervisión del Programa de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Además, la Justicia mantuvo la prohibición de salida del país y dispuso que tanto la defensa de De Vido como su esposa, Alessandra Minnicelli, informen previamente los turnos médicos y cualquier movimiento vinculado a tratamientos de salud.

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Entre los argumentos que tuvo en cuenta la Justicia para otorgarle la domiciliaria figuran distintos problemas de salud: hipertensión arterial, diabetes insulinorrequirente, dislipemia y antecedentes cardíacos, incluida una angioplastia con colocación de stent.

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La condena contra De Vido quedó firme el año pasado luego de que la Corte Suprema confirmara la sentencia dictada en el segundo juicio oral por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, cuando una formación de la línea Sarmiento chocó en la estación ferroviaria y provocó la muerte de 52 personas y más de 700 heridos.

Tras conocerse la decisión judicial, familiares de las víctimas difundieron un duro comunicado en rechazo al beneficio concedido al ex ministro.

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“Hemos agotado las instancias que la Justicia nos brindó para evitar que el recluso recibiera el beneficio”, señalaron. Y agregaron: “Ninguna de sus patologías ni remedio que pueda tomar, ni su edad ni su estado de salud lo hacen menos corrupto, menos delincuente, menos siniestro”.