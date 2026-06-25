La Provincia de Buenos Aires presentó el Plan de Gestión del Riesgo Climático, una iniciativa que apunta a prevenir eventos extremos vinculados al cambio climático y que incluye una inversión estimada cercana a los $1,3 billones.

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El presidente de la Autoridad del Agua, Damián Costamagna, explicó que el esquema se basa en tres ejes centrales: monitoreo permanente, acciones de prevención y respuesta, y obras estructurales de adaptación.

En declaraciones a Radio Provincia, el funcionario detalló que el primer eje está vinculado al seguimiento de precipitaciones y caudales de ríos y arroyos en distintos puntos del territorio bonaerense. Ese sistema se complementa con la actividad de un comité de riesgo hídrico que mantiene comunicación constante con los municipios y con reportes semanales basados en imágenes satelitales sobre humedad del suelo y lluvias acumuladas.

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El segundo eje contempla acciones de prevención y respuesta ante situaciones críticas. Allí se incluyen tareas de limpieza y mantenimiento de arroyos, reparación de caminos rurales para facilitar la actividad productiva y planes de contingencia frente a olas de calor, con foco en el abastecimiento de agua potable y el suministro eléctrico en las zonas afectadas.

El tercer componente del plan está centrado en obras estructurales para reducir el riesgo hídrico en ciudades y avanzar en la adaptación productiva frente a fenómenos extremos. Según se informó, este apartado concentra cerca de $500 mil millones de la inversión total e incluye intervenciones como la ampliación y mejora de cauces en distintos puntos de la provincia.

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Costamagna advirtió que el escenario actual exige “medidas de adaptación” tanto para excesos hídricos como para períodos de sequía, y remarcó la necesidad de financiamiento externo para sostener las obras de mayor escala.

En ese sentido, cuestionó el rol del Gobierno nacional al señalar que las obras estructurales “no pueden financiarse solo con recursos provinciales” y que requieren aval para acceder a créditos internacionales. También sostuvo que no se han aprobado proyectos en carpeta y apuntó contra la falta de ejecución del Fondo Hídrico Nacional, vigente desde 2006.