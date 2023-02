La temporada de verano está llegando a fin pero el municipio que conduce Gustavo Barrera lanzó un programa con descuentos en comercios, gastronomía, alojamientos y balnearios vigentes hasta el 1ro. de Mayo.

Desde Turismo de Gesell le confirmaron a LaNoticia1.com que los vuelos de la empresa LADE desde Aeroparque ya finalizaron este lunes. Sin embargo, el pasajero puede llegar en auto o bus.

Con respecto al programa de descuentos el jefe comunal Gustavo Barerra explicó que “tiene varias ventajas: una de ellas es anticiparse sobre otros destinos. Esto nos potencia, y lo que tenemos que hacer es tratar de conseguir la mayor cantidad de adherentes posibles, porque lo importante es el conjunto. Es un trabajo que realizamos junto a las instituciones intermedias”.

COMERCIOS

Optica Vision Gesell

20 % OFF todos los días

Avenida 3 N° 535, Local 6. Galería Pueblo Español

(02255) 46-8803

https://www.instagram.com/opticavisiongesell/?hl=es

Doña Acacia (vivero)

15% OFF en productos seleccionados todos los días

Avenida Buenos Aires N° 1546

(02255) 47-4540

https://www.instagram.com/viverodacacia

Noche de Brujas (indumentaria)

20% descuento en Trajes de baño todos los días

Avenida 3 N° 326

(02255) 46-5485

https://www.instagram.com/nochedebrujasok/

Abacaxi (indumentaria)

15% OFF todos los días en efectivo

Avenida 3 N° 424, Galería Torino

/wa.link/1jdm1khttps:/

https://www.instagram.com/aqui.abacaxi

Glow Bijouterie (bijouterie)

20% OFF todos los días

Avenida 3 N° 793

(02255) 45-2550

https://wa.link/dcvbix

https://www.instagram.com/glowbijouterie/

Maffos (calzados)

15 % OFF todos los días

Avenida 3 entre Paseos 104 y 102

(02255) 46-7735

Vale Tentarse (chocolates)

10% OFF en productos seleccionados de lunes a viernes

Avenida El Lucero N° 487, Mar de las Pampas

wa.link/99vlsk

Dulce Cacao (chocolates)

20% OFF en productos seleccionados todos los días

Punta del Este N° 629, Mar Azul

Hans El Alemán (pastelería y chocolatería)

15% OFF en productos seleccionados todos los días

Avenida 4 N° 1031

(2267) 46-9270

https://www.instagram.com/hans.el.aleman/

Le Brunette (chocolates)

15% OFF en productos seleccionados todos los días

Calle 34 N° 299, Mar Azul

https://www.instagram.com/chocolaterielebrunette/

Very Chic (indumentaria)

20% todos los días y el 40% en productos seleccionados

Avenida 3 N° 349

(02255) 47-8178

https://wa.link/paabtt

https://www.instagram.com/verychic.vg/?hl=es

Natural Shanti (dietética)

40% OFF en la 2da unidad, todos los días

Avenida Buenos Aires N° 760

https://www.instagram.com/naturalshantigesell/

Glamour (peluquería)

20% OFF todos los días

Avenida 3 entre Paseo 102 y Avenida Buenos Aires

(02255) 46-0936

https://wa.link/e5ev46

https://www.instagram.com/glamour.estilistas/

La Van Dulces tentaciones (alfajores, helados)

10% OFF de lunes a viernes

Avenida 3 N° 502

Shop Golo (golosinas)

2 x 1 en productos seleccionados todos los días

Avenida 3 N° 524

GASTRONOMÍA

Macedo

10% OFF de lunes a viernes

Avenida El Lucero N° 508, Mar de las Pampas

(02255) 45-8001

https://www.instagram.com/macedomardelaspampas/

Restó Amy

10% OFF de lunes a viernes

2 x 1 en productos seleccionados todos los días de 16.00 a 18.00

(Válido hasta el 15/03)

Costanera N° 629

(11) 6849-6262

https://www.instagram.com/restoamyok/

Bacará

10% OFF todos los días

Avenida 3 y Paseo 106

(02255) 46-2002

Baum

15% OFF todos los días

Avenida Buenos Aires Nº 1188

(02255) 45-4884

https://www.instagram.com/baumgesell/

Cantina Arturito

10% OFF todos los días

2 x 1 en copa de vino de 20.00 a 21.00

Avenida 3 Nº 2580

(02255) 46-3037

Cúrcuma Restaurant

15% OFF todos los días en efectivo o transferencia

Avenida 3 entre Avenida Buenos Aires y Paseo 102

(02255) 47-3989

https://www.instagram.com/curcuma_villagesell/

El Faro Club de Mar

10% OFF todos los días

Paseo 103 Bis y Costanera

(02255) 45-4669

https://www.instagram.com/elfarogesell/

La Pinocha

15% OFF en productos seleccionados todos los días

El Lucero N° 444 y Miguel Cané, Mar de las Pampas

(02255) 47-9590

https://lapinochachocolates.com/

Zodíaco Burguer

2 x 1 todos los días en productos seleccionados o 10% OFF todos los días

Avenida Buenos Aires y Avenida 3

http://wa.link/f7pstz

https://www.instagram.com/zodiaco.burgers/?hl=es

Coma y Calle

2 x 1 en gin tonic todos los días y 20% OFF todos los días

Paseo 105 N° 315

https://wa.link/wboqkz

Havanna

20% OFF todos los días en productos seleccionados

Avenida 3 N° 427 y Paseo 104

Rancho Hambre

10% OFF en delivery/take away y 20% OFF en salón comedor todos los días

Avenida 3 N° 871 entre Paseos 108 y 109

(02255) 47-3131

La Delfina

10% OFF todos los días

Avenida 2 y Paseo 104

(02255) 46-5859

El Naútico

10% OFF todos los días

Avenida Buenos Aires y Playa

(02255) 46-1806

https://www.instagram.com/elnauticobar/

Box Waffles

15% OFF en waffles dulces de lunes a viernes

Miguel Cané N°46, Mar de las Pampas

El Tinglado

2 x 1 en repostería seleccionada todos los días

Pinar Norte (Alameda 201 y Calle 303)

(02255) 45-0799

https://www.instagram.com/eltingladogesell/

https://wa.link/t23pol

ALOJAMIENTOS

Aldea Marina

10% OFF todos los días

Avenida 3 Nº 1481 entre Paseos 114 y 115

(2255) 40-8126

http://www.hotelaldeamarina.com.ar/

Arenas Blandas

3 x 2 todos los días

(No válido Semana Santa)

Calle 310 entre Alamedas 206 bis y 207

(02255) 47-8481

https://wa.link/lwcynv

https://www.instagram.com/arenasblandasvg/

Tequendama

7 x 6 todos los días

Paseo 109 N° 59

(2255) 48-5201

https://www.instagram.com/tequendama_resort/

Alpemar

4 x 3 todos los días

Avenida 1 entre Paseos 114 y 115

https://www.alpemarapart.com.ar/

La Morada

20% desc. en apart p/ 2 pax y 40% desc. en apart 2 amb p/ 4 pax todos los días.

(No válido fines de semana largos)

Avenida 2 y Paseo 116

(02255) 46-2006

https://wa.link/g3n5wg

https://www.instagram.com/lamoradagesell/

Puerto Delfín

15% OFF todos los días

Delfín N° 18, Mar de las Pampas

(02255) 47-3003

https://wa.link/4c617o

Octógono

15% OFF en estadías de 6 o más días

(Válido hasta el 30/03/23)

Alameda 202 N° 60

(02255) 46-0621 / 8390

[email protected]

http://www.octogono.com.ar/

Las Golondrinas

4 x 3 de jueves a domingos (check out lunes)

Avenida 3 N° 964 entre Paseos 108 y 109

(02255) 46-8112 / 0950

wa.link/dkdycp

https://www.instagram.com/hoteldecine/

Medamar Club

5 x 4 ó 20% OFF todos los días

Avenida 1 N° 280 entre Avenida Buenos Aires y Paseo 103

(02255) 46-8694

https://medamarclub.com/

Oasis Hostería

3 x 2 ó 4 x 3 ó 5 x 4 ó 6 x 5 ó 7 x 6

Avenida 3 N° 1973

(02255) 46-2204

http://www.hosteriaoasis.com.ar/oasis/

Ibiza

3 x 2 todos los días

Avenida 3 N° 3755 entre Paseos 137 y 138

(02255) 47-6316

BALNEARIOS

CapArcona

4 x 3 en servicio de sombra todos los días

Playa entre Paseos 117 y 118

(02255) 46-2209

https://www.caparcona.com.ar/Balneario/

El Faro Club de Mar

4 x 3 en servicio de sombra todos los días

Paseo 103 Bis y Costanera

(02255) 45-4669

https://www.instagram.com/elfarogesell/

Club de Playa Eliseo

4 x 3 todos los días en servicios de sombra

Avenida Costanera entre Paseos 110 y 111

(02255) 41-9250

https://www.instagram.com/clubdeplayaeliseo

Noctiluca

4 x 3 todos los días en servicios de sombra

Paseo 126 y Playa

(02255) 46-3072

https://www.instagram.com/balnearionoctiluca/

https://wa.link/f1t3bf

Playa 13 al sur

4 x 3 todos los días en servicios de sombra

Playa entre Paseos 138 y 139

(02255) 47-6082

https://www.instagram.com/playa13alsur/

https://wa.link/hjtoq0

Amy

4 x 3 todos los días en servicios de sombra

(Válido hasta el 20/03)

Playa entre Paseos 105 y 107

(02255) 46-0342

https://www.instagram.com/balnearioamy/

La Cabaña

4 x 3 todos los días en servicios de sombra

Playa entre Paseos 108 y 109

(02255) 46-3450

https://wa.link/ck2pdy

Áfrika

4 x 3 todos los días en servicios de sombra

Playa y Paseo 124

(02255) 46-3434

https://www.instagram.com/balnearioafrika/

https://wa.link/qononf

Popeye

4 x 3 todos los días en servicios de sombra

Playa y Paseo 121

(02255) 46-2115

https://www.instagram.com/balneariopopeye/

https://wa.link/v7mrlb

El Náutico

4 x 3 todos los días en servicios de sombra

Avenida Buenos Aires y Playa

(02255) 46-1806

https://www.instagram.com/paradorelnautico/

Balneario Ciento25

4 x 3 todos los días en servicios de sombra

Paseo 125 y Playa

https://wa.link/a90xf3

https://www.instagram.com/ciento25