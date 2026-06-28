Cómo estará el tiempo en territorio bonaerense esta semana: Arranca con lluvia, luego frío
El fin de semana cerrará con clima inestable y temperaturas que oscilarán entre los ocho grados de mínima y 13 de máxima.
Este domingo 28 de junio se presentará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con probabilidad de chaparrones y clima frío. Las lluvias comenzarían luego del mediodía.
Las temperaturas rondarán entre los 8 grados de mínima y 13 de máxima, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En tanto que el inicio de la semana estará marcado por el ingreso de aire frío. Durante el lunes 29 de junio, las marcas térmicas oscilarán entre los 4ºC y 14ºC, y el cielo estará parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. Y el martes 30, las temperaturas continuarán entre los 3ºC y 14ºC. El cielo permanecerá algo nublado.
La tendencia para el resto de la semana muestra condiciones estables y sin precipitaciones en el AMBA.
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madrugada/mañana)
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Junín
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