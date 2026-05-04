A medida que avanzan las pericias, comienzan a conocerse más detalles sobre el brutal choque que dejó cuatro médicos muertos en la ruta provincial 76, a la altura de Tornquist. Los investigadores ponen el foco en una maniobra en una curva cerrada que habría sido determinante.

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El siniestro ocurrió el domingo por la mañana, cerca de las 7.15, en el kilómetro 227, en el sector conocido como Abra de la Ventana, un tramo con escasa visibilidad y antecedentes de accidentes.

La hipótesis principal: banquina, volantazo y cruce de carril

Según la reconstrucción preliminar, el Citroën C3 en el que viajaban cinco profesionales de la salud habría mordido la banquina al ingresar a una curva muy cerrada. En ese contexto, el conductor realizó un volantazo que terminó desplazando el vehículo hacia el carril contrario.

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De frente circulaba un Ford Focus, ocupado por una pareja que viajaba hacia Río Negro. El impacto fue inevitable.

El golpe se produjo sobre el lateral derecho del C3, donde iban los acompañantes. Tras el choque, el auto salió despedido hacia un canal y terminó impactando contra una pared rocosa, lo que agravó las consecuencias.

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Quiénes son las víctimas y cómo están los sobrevivientes

Las víctimas fatales fueron Talía Araceli Mansilla (29), María de los Milagros Chirinos (28), Ezequiel Agustín Quaglio (31) y Laura Camila Díaz Sandoval (26), estudiante de medicina de origen colombiano.

El conductor del C3, de 28 años, fue el único sobreviviente de ese vehículo. Permanece internado fuera de peligro y se espera que pueda declarar en las próximas horas. Según trascendió, aún no habría sido informado sobre la muerte de sus compañeros.

En tanto, la pareja que viajaba en el Focus sufrió fracturas pero está fuera de riesgo.

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Un tramo bajo la lupa

El lugar del choque no es un punto más del camino. Se trata de un paso serrano donde la ruta atraviesa la montaña, con curvas pronunciadas y sin visibilidad entre sentidos de circulación.

Fuentes locales coinciden en que es una zona donde “los conductores que no conocen suelen reaccionar de forma brusca”. A eso se suma la presencia de rocío en las primeras horas del día y banquinas irregulares, factores que pueden desestabilizar el vehículo.

Si bien desde el área de seguridad señalaron que la ruta está señalizada y en buen estado, el nuevo episodio vuelve a poner el foco en un tramo que acumula antecedentes.

Un dato que conmueve

En medio de la tragedia, se conoció que una de las víctimas alcanzó a enviar un mensaje de auxilio a su padre segundos antes de morir, en lo que fue un intento desesperado tras el impacto.

Las autopsias se realizarán en Bahía Blanca y serán claves para completar la investigación.