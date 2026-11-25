La Procuración General bonaerense estableció un nuevo sistema de ingreso para quienes quieran trabajar como empleados administrativos de la Policía Judicial. El mecanismo incluye inscripción, capacitación y un examen virtual obligatorio, además de una prueba presencial para los aspirantes que superen la primera etapa.

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La medida fue dispuesta mediante la Resolución PG N.º 2055/26, en el marco de la puesta en marcha de la Policía Judicial, creada por la Ley 15.005 y su modificatoria 15.023.

CÓMO SERÁ EL PROCESO DE SELECCIÓN

El nuevo mecanismo establece que todos los aspirantes deberán completar tres instancias obligatorias:

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Inscripción online: los interesados deberán anotarse a través del sistema SIMP INGRESOS, disponible en el portal oficial del Ministerio Público bonaerense.

Capacitación y examen virtual: los postulantes tendrán que realizar una formación a distancia y aprobar una evaluación online. Ads

Prueba presencial: quienes superen la etapa virtual y resulten seleccionados deberán rendir una prueba de idoneidad ante las autoridades de la Policía Judicial.

Uno de los puntos centrales de la resolución es que el examen virtual aprobado tendrá una validez de dos años, contados desde la fecha en que se haya superado la evaluación.

La instancia presencial también será obligatoria. Su aprobación quedará acreditada mediante un acta que certificará los conocimientos del aspirante y la aprobación de la capacitación virtual previa.

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Desde la Procuración General señalaron que el objetivo del procedimiento es garantizar los principios de concurrencia, publicidad y transparencia en la selección de personal administrativo para el organismo.

La Policía Judicial es una institución civil y técnico-científica que depende orgánica y funcionalmente del Ministerio Público bonaerense. Entre sus funciones se encuentra asistir a los fiscales en las tareas de investigación, recolección y preservación de pruebas en los procesos penales.

DÓNDE INSCRIBIRSE

Los interesados deberán ingresar al portal oficial del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires (mpba.gov.ar) y acceder al sistema SIMP INGRESOS.