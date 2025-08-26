Los jubilados y pensionados pueden designar un apoderado ante ANSES para cobrar su prestación o realizar trámites en su nombre, según recuerda el organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano. Esta opción facilita los cobros y gestiones, especialmente para quienes tienen dificultades de movilidad o necesitan asistencia.

Para hacerlo, es necesario seguir algunos pasos básicos: primero, asegurarse de que los datos del titular y de su grupo familiar estén registrados y actualizados en mi ANSES. Luego, se debe solicitar un turno y concurrir a la oficina más cercana al domicilio con DNI y la documentación correspondiente. Si el apoderado es un familiar directo, el turno previo no es obligatorio.

Cualquier persona mayor de 18 años puede ser apoderada, siempre que acredite un vínculo familiar con el titular: cónyuge, conviviente previsional, madre, padre, abuelo, bisabuelo, hijo, nieto, bisnieto, tío, primo, hermano, sobrino, yerno, nuera, madrastra, padrastro, suegro, hijastro o cuñado. También es posible designar un representante especial por tiempo determinado cuando el titular no pueda movilizarse.

Además de familiares, los jubilados y pensionados pueden elegir como apoderados a entidades públicas nacionales, provinciales o municipales, mutuales, instituciones de asistencia social, así como abogados y procuradores.

Quienes residan en el exterior pueden otorgar el poder a un banco habilitado con giro internacional, incluyendo: Banco de la Nación Argentina, Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Patagonia, Credicoop Cooperativo Ltdo., Banco Piano y Banco Comafi S.A. Esto permite cobrar la jubilación o pensión sin necesidad de viajar.

La ANSES subraya que designar un apoderado agiliza los trámites y brinda seguridad en el cobro de las prestaciones. Para más información, se puede consultar la guía oficial y los requisitos en ANSES.