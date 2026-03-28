El bonaerense Franco Colapinto completó la clasificación del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en el circuito de Suzuka, donde finalmente largará desde el puesto 15 en la carrera de este domingo.

Ads

El argentino no logró meterse en los puestos de adelante en una qualy muy ajustada y dejó una fuerte autocrítica tras bajarse del auto: “Ojalá el ritmo en carrera sea un poco mejor, en la qualy no estuvimos bien. Ayer nos costó por un tema que teníamos adelante y hoy mejoró, pero seguimos estando lejos”.

En esa misma línea, remarcó la necesidad de mejorar de cara a la competencia: “Hay que entender por qué y laburar para mañana, para que tengamos un buen ritmo y salir para adelante”.

Ads

Autocrítica y análisis del rendimiento

Colapinto también profundizó su análisis sobre lo que dejó la clasificación y el rendimiento del auto durante el fin de semana.

“No fue el resultado que esperábamos hoy al llegar a la Clasificación. Este fin de semana en general, realmente hemos tenido dificultades con el ritmo con poco combustible”, explicó.

Ads

En ese sentido, marcó una diferencia clave entre la qualy y lo que puede venir en carrera: “El coche se siente y rinde mucho mejor con bastante combustible, lo cual, con suerte, es una buena señal para mañana”.

Además, reconoció que no lograron aprovechar todo el potencial: “Como vimos con lo que hizo Pierre, no maximizamos todo el potencial del coche”, en referencia a su compañero de equipo.

Un circuito exigente

El piloto argentino también hizo foco en las características del trazado japonés: “Es mi primera vez conduciendo aquí, es un circuito agradable pero también muy técnico, así que definitivamente hay lugares donde todavía necesitamos encontrar mejoras”.

Ads

Suzuka es uno de los circuitos más complejos del calendario, donde la precisión y el equilibrio del auto son determinantes en cada curva.

Franco Colapinto: “No fue el resultado que esperábamos hoy al llegar a la Clasificación. Este fin de semana en general, realmente hemos tenido dificultades con el ritmo con poco combustible. El coche se siente y rinde mucho mejor con bastante combustible, lo cual, con suerte, es… pic.twitter.com/TqesElH1nr — Lucho Yoma (@LucianoYoma) March 28, 2026

Lo que viene

Con este panorama, Colapinto buscará avanzar posiciones en carrera, apoyado en un ritmo que, según sus propias palabras, fue más competitivo en tandas largas.

El Gran Premio de Japón se disputará este domingo 29 de marzo desde las 2:00 de la madrugada (hora de Argentina).

El GP aparece como una nueva oportunidad para que el argentino pueda recuperar terreno y seguir sumando experiencia en la máxima categoría frente a rivales de primer nivel.