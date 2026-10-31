Franco Colapinto terminó 12° en la clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1 y este domingo partirá desde la sexta fila. El piloto de Pilar consiguió superar el primer corte, pero no encontró el ritmo necesario en la segunda tanda y quedó afuera de la pelea por los diez primeros puestos.

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Después de la clasificación, el argentino habló sobre sus sensaciones al volante de su Alpine y reconoció que todavía no se siente tan cómodo como antes. "Todavía no me encuentro cómodo como antes, hay que seguir trabajando, pero no largamos lejos de los puntos", expresó.

La jornada había comenzado con buenas señales para Colapinto, que en la tercera práctica libre también había finalizado 12°, apenas 22 milésimas por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

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A shame to miss out on Q3 today but we're in a good spot for tomorrow @FranColapinto 🙌 https://t.co/vQsplLLW8K — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 31, 2026

En la clasificación, el pilarense tuvo que atravesar una Q1 complicada, que estuvo interrumpida por una bandera roja debido a los problemas mecánicos de Fernando Alonso. Colapinto registró un tiempo de 1:18.517 y terminó 15°, resultado suficiente para avanzar a la siguiente instancia.

Sin embargo, en la Q2 no consiguió mejorar lo necesario para meterse entre los diez mejores. Finalizó 12°, por delante de Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz. La eliminación del australiano de McLaren fue una de las sorpresas de la clasificación.

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La pole position quedó en manos de Lewis Hamilton, quien consiguió el mejor tiempo con su Ferrari después de superar el registro inicial de su compañero Charles Leclerc, que había marcado 1:16.647.

El británico alcanzó así las 105 poles en su trayectoria en la Fórmula 1 y extendió su récord histórico en la categoría. Además, volverá a largar desde el primer lugar después de más de tres años: su última pole había sido en el Gran Premio de Hungría de 2023, cuando todavía corría para Mercedes.

"TODAVÍA NO ME ENCUENTRO CÓMODO COMO ANTES": la explicación de Franco Colapinto luego de quedar P12 en la clasificación del Gran Premio de México. 📺 #MexicoGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/sLegZdnVx1 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2026

La grilla de largada del Gran Premio de México

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