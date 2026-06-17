La Selección Argentina comenzó con el pie derecho su participación en el Mundial 2026 al derrotar por 3 a 0 a Argelia en Kansas City, con una actuación estelar de Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro. Entre los protagonistas de la victoria también hubo una fuerte presencia bonaerense.

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El jugador de la Provincia con mejor rendimiento fue Rodrigo De Paul, nacido en Sarandí, partido de Avellaneda. El mediocampista fue considerado uno de los puntos más altos del equipo detrás de Messi. Participó en la jugada del primer gol, colaboró en la recuperación y fue una pieza clave en la generación de juego durante gran parte del partido.

Otro de los bonaerenses que dejó una buena imagen fue Enzo Fernández, oriundo de San Martín. Tras un comienzo algo impreciso, se acomodó en el mediocampo y fue creciendo con el correr de los minutos hasta completar una actuación sólida.

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También aprobó Facundo Medina, nacido en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora. El defensor tuvo algunas complicaciones cuando Argelia cargó por su sector, pero terminó completando un encuentro correcto y mostró regularidad en el segundo tiempo.

Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez, de Mar del Plata, tuvo una noche tranquila. La superioridad argentina hizo que fuera exigido en pocas ocasiones, aunque respondió con seguridad cuando le tocó intervenir.

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Thiago Almada, nacido en Ciudadela, partido de Tres de Febrero, fue titular en el estreno mundialista. El volante tuvo una actuación discreta, con mucho despliegue y sacrificio, aunque sin lograr el desequilibrio ofensivo que suele aportar cerca del área rival.

Entre quienes tuvieron una actuación más discreta apareció también Lautaro Martínez, nacido en Bahía Blanca. El delantero comenzó participativo y generó algunas situaciones de peligro, pero luego quedó bien controlado por la defensa rival y no logró gravitar en ataque.

Gonzalo Montiel, de González Catán, arrancó con algunas dificultades defensivas, aunque mejoró con el paso de los minutos y terminó redondeando un partido aceptable antes de ser reemplazado.

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En tanto, Nicolás González, nacido en Escobar, ingresó en el segundo tiempo y mostró desequilibrio por la banda izquierda, mientras que Nicolás Otamendi, oriundo de El Talar, partido de Tigre, sumó minutos sobre el final para aportar experiencia en la última línea.

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Con varios bonaerenses entre los titulares y protagonistas de la victoria, la Selección Argentina inició con una goleada su defensa del título conseguido en Qatar 2022 y alimentó la ilusión de volver a pelear por la Copa del Mundo.