En un resultado sorprendente, La Libertad Avanza (LLA) se impuso con claridad en Tres Arroyos y se quedó con la victoria en las elecciones del 26 de octubre. Con 15.915 votos, equivalentes al 48,5% de los sufragios, el espacio libertario desplazó al frente Fuerza Patria que obtuvo 11.487 votos (35%).

En las elecciones del 7 de septiembre, la lista local del intendente Garate había cosechado 12.235 votos, es decir, 748 más que ahora, mientras que los libertarios habían obtenido apenas 6.983 votos. En apenas seis semanas, La Libertad Avanza logró crecer un 227%..

El tercer lugar fue para el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U), con 1.240 votos (3,77%), seguido por Provincias Unidas, que alcanzó 804 sufragios (2,44%).

El resultado de Tres Arroyos se enmarca en una tendencia general de la Sexta Sección Electoral, donde La Libertad Avanza arrasó en 21 de los 22 distritos y volvió a teñir de violeta el mapa del sudoeste bonaerense.

