¿Dónde se estudia para ser custodio?

Los distintos gobiernos tienen escuelas de protección gubernamental. En algunos casos como Estados Unidos, Israel, Alemania, Colombia y Argentina, también lo tiene dentro de alguna fuerza de seguridad como es la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se preparan los funcionarios, ya sean policiales o militares. Ser policía o ser militar y saber manejar un arma no te habilita para ser un custodio porque el custodio tiene otras funciones de las que puede tener un policía común que presta servicio en la calle.

Entonces, si alguien quiere estudiar para custodio, ¿primero tiene que ser policía?

Es que para estar dentro del área de cobertura de seguridad de funcionarios, hay que pertenecer a una fuerza policial o federal, como es el caso de Argentina, o militar, como se implementa en otros países. Los civiles no pueden ser custodios. No hay una escuela de civiles para ser custodios de funcionarios públicos.

Y si alguien ya es policía o militar, ¿cómo llega a ser custodio? Por mérito, por acomodo…

En principio, cada fuerza hace la selección del personal que necesite para la cantidad de custodias que tiene que cubrir. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos en Tribunales jueces, fiscales y otras personas que la Justicia ordena cubrir con custodia. Es una cantidad enorme. Yo creo que en este momento, sin contar el refuerzo que Aníbal Fernández mandó hace 72 horas, la vicepresidenta debe tener una custodia de alrededor 90 efectivos. La cantidad parece mucha pero no están todos juntos. En un turno puede haber tres en el auto que viaja ella, tres en segundo auto, tres más en un tercer vehículo de apoyo, más los que tienen que estar esperando en determinado objetivo, más los que tiene que haber en la casa, llega fácilmente a ese número porque estamos hablando de entre 20 y 25 personas por turno trabajando.

¿Y cómo es el curso o el entrenamiento para ser custodio?

El curso mínimo y básico es de 45 días de entrenamiento. Uno no estudia posturas, sino acciones a llevar adelante ya sea dentro de un vehículo o debajo de un vehículo, conduciendo un vehículo, con la persona a custodiar sin ningún riesgo alrededor, con la persona a custodiar con riesgo alrededor, con la persona dentro de un esquema de cobertura en una vereda, con la cobertura en un acto público, con la cobertura en un lugar abierto o en un lugar cerrado, cómo salir repeliendo un ataque. Es decir, son muchas las cuestiones y los protocolos de las operaciones que se estudian y se llevan adelante.

¿Un custodio puede aceptar cualquier funcionario que le designan o puede elegir?

No (risas). Si estás dentro de una fuerza de seguridad no podés decir que no. Esa es tu función, te guste o no.

¿Y el custodio se encariña con el funcionario que está custodiando? ¿O no suele pasar?

Ese es un grave problema. Cuando la custodia es la misma durante mucho tiempo, muchas veces la persona custodiada toma tal confianza que en definitiva empiezan a manejar ellas las custodias. Eso depende mucho del carácter del custodiado. Yo creo que, conociendo el carácter de la vicepresidenta, ella es la que manda a su custodia. Ella es la hace y deshace sus propios movimientos.

Tengo entendido que en Israel y Colombia están los custodios más profesionales. ¿En qué otro país ocurre lo mismo que acá, donde la custodia es mandada por el custodiado?

Acá es muy laxo. Los políticos argentinos que se bañan en populismo creen que nunca les va a pasar nada. A un funcionario de alto rango al que me tocó ser jefe de su esquema yo le dije dos cosas: primero que la seguridad no se negocia y segundo, que tuviera en cuenta que todas las manos que se le estiran para saludarla, no todas tienen que ser tocadas o acariciadas. ¿Por qué? Porque atrás de la mano puede venir una carta pero también puede venir un revólver, o una pistola. También puede pasar que, en la desesperación de la persona por decirle algo al funcionario, le aprieten la mano y no se la suelte. Acá es muy común que el funcionario crea que no le va a pasar nada. Pero en realidad la seguridad no debe negociarse.

¿Este es el único problema que tienen los custodios?

No. La custodia también tiene que lidiar con la gente de protocolo y con la gente de prensa del funcionario. Lo que suele pasar es que la gente de protocolo quiere que el funcionario ingrese por tal lugar y la gente de prensa que se saque la foto con tal cantidad de gente. Y la custodia muchas veces no está de acuerdo porque tiene un esquema que ha advertido riesgos que pueden existir en los lugares donde protocolo o prensa quiere que el funcionario pase. Y eso, muchas veces hace que haya chispazos entre las personas encargadas de la seguridad y el personal que trabaja con el funcionario.

¿Y cómo viste lo que le sucedió a Cristina Kirchner en Recoleta?

Más allá de que si el operativo estuvo bien o estuvo mal diagramado, con el hecho puntual que le pasó a la vicepresidenta, el custodio que se observa a su derecha parece más una persona que está ahí para sostenerle la cartera que alguien que tenía que estar atento a su seguridad.

Igual la cartera de Cristina vale un montón de plata…

(Risas). Más allá de la broma, la custodia no tiene que dudar y no tiene que tener miedo. Y yo creo que los custodios le tienen miedo a ella. Porque ese custodio que se observa a la derecha de Cristina, tendría que haberla agarrado de los hombros, tirarla al piso para que los demás custodios que vieron al sujeto apuntándole puedan reducirlo.

Igual Cristina declaró que no se dio cuenta que le gatillaron en la cara y por las imágenes se observa que es cierto porque después de eso se quedó 6 minutos más firmando autógrafos…

Es probable que no se haya dado cuenta o haya quedado shockeada. Pero lo que quiero decirte es que nadie se animó a intervenir. De hecho hay un custodio que hasta parecería que se corre cuando observa el arma. Y ante tamaño episodio, ninguno de los custodios de la vicepresidenta se animó a tirarla al piso ni cubrirla con su cuerpo.

¿Y qué tendrían que haber hecho después de tirarla al piso y cubrirla con su cuerpo?

Tendrían que haberla entrado por la puerta a la casa, que estaba ubicada a pocos metros, o volver a ingresarla al vehículo para que salga raudamente de ahí y alejarla del lugar de la escena porque hasta ese momento, no sabían si esa persona actuó sola o había otros sujetos presentes haciéndole apoyo logístico.

¿Hubo falencias en el operativo en los momentos previos a que Cristina llegue a su casa?

Ella vuelve a su casa todos los días. Uno sabiendo que hay un montón de gente, ya unos minutos antes del arribo hay que avisar a la custodia que está en la casa que necesitás tener despejado el ingreso al domicilio. Con el ingreso despejado y la gente a por lo menos tres metros de distancia, ella debería bajar del coche, levantar su mano, saludar e ingresar al domicilio. La que tenía que despejar ese lugar era la fuerza asignada, que es la Policía Federal. Con un espacio de tres metros a cada uno de los laterales del ingreso al domicilio. Todo eso no se hizo.

¿Cómo puede hacer una custodia para prevenir un episodio así o anticipar que puede llegar a pasar algo?

Muchas veces lo que se suele hacer es poner agentes de civil entre las personas para poder anticipar cualquier situación. Y ante cualquier movimiento extraño, dar aviso a la custodia.

¿Cómo tendría que haber sido el procedimiento correcto cuando Cristina llegó a su casa?

Hay que tener en claro que la seguridad custodia a una institución, más allá que se llame Kirchner, Macri o el que sea. En este caso se custodia al vicepresidente de la Nación. Acá se tendría que haber despejado el área tres metros a cada uno de los laterales del ingreso, poner agentes de civiles entre la gente, ya sean seguidores o detractores del funcionario, como para poder anticipar cualquier situación. O como en este caso, ver a un individuo que saca un arma apuntando contra la persona custodiada. Todo eso no se hizo, tal es así que a este individuo lo terminan reduciendo simpatizantes de la vicepresidenta y barras de un club de fútbol. Todo estuvo mal y eso se debió a la falta de profesionalismo.

¿Por qué creés que la custodia no hizo nada de lo que indica el protocolo?

La custodia le debe tener mucho miedo a la vicepresidenta porque una vez que ocurrió lo que ocurrió, no pueden dejarla ahí. Tienen que llevársela de la escena. Después de que le gatillaron en la cabeza, la vicepresidenta no puede estar 6 minutos dando vuelta por ahí, saludando y firmando autógrafos. A mi entender, la vicepresidenta quedó shockeada. Los que no pueden quedar shockeados son los custodios, que tienen que ser profesionales. Nadie se animó a resguardar a la vicepresidenta ni a llevarla para otro lado.

¿Existe algún ejemplo claro en el mundo de cómo debe actuar la custodia frente a estas situaciones?

Si lo comparamos con lo que sucede en Estados Unidos, el día del ataque a las torres gemelas Geroge Bush estaba en Miami y en la Casa Blanca estaba su vicepresidente, Dick Cheney. Él mismo contó que ese día los agentes del Servicio Secreto irrumpieron en su despacho y le indicaron que por su seguridad tenía que retirarse. Mientras le explicaban los motivos, él dijo que no se iba a ir porque iba a quedar al frente de la Nación. Y eso fue lo último que recuerda que dijo porque pocos segundos después ya iba montado arriba de los cuatro custodios que lo sujetaron de los brazos y las piernas para retirarlo del lugar. Y se lo llevaron nomás, no hubo orden que valga. Así funciona una custodia profesional.

¿Qué cosas debe tener en cuenta la seguridad al momento de custodiar un funcionario?

Cuando los eventos a los que concurre el funcionario están en lugares alejados, generalmente hay a disposición una ambulancia con una dotación de médicos y enfermeros y una carga del tipo de sangre que tiene la persona custodiada. Cuando los eventos son en lugares como la Ciudad de Buenos Aires, donde tenés un hospital cada veinte cuadras, evidentemente no se hace. Pero suponiendo que un funcionario tiene que ir a la localidad de Pehuajó, por citar un ejemplo, el día anterior ya tiene que haber una avanzada de la custodia observando y estudiando el lugar donde va a estar el custodiado.

¿Por qué los custodios llegan antes al lugar? ¿Qué es lo que hacen?

Lo que los custodios miran es el lugar. Si es un lugar cerrado observar las entradas y salidas. Si hay una sola salida tienen que tomar un lugar para poder contener al custodiado en caso de que haya algún inconveniente. Si hay varios accesos, designar a la gente que va a cubrir cada uno de los mismos. Diagramar la logística, por donde el funcionario va a ingresar, por donde va a salir. Coordinar con las fuerzas policiales del lugar para indicarle los pasos a seguir. Todo esto además de un análisis de lo que es la zona, los invitados que concurrirán y un montón de cosas más que deben evaluarse para minimizar cualquier tipo de riesgo.