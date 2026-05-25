Con una agenda cargada de actividades culturales, homenajes y espectáculos populares, el municipio bonaerense de 25 de Mayo atraviesa un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con una celebración que mezcla identidad local, tradición y sentimiento patrio.

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La ciudad se vistió de celeste y blanco durante toda la Semana de Mayo y convirtió cada actividad en una muestra de pertenencia. Desde la histórica Velada de Gala en el Teatro Español hasta exhibiciones aéreas junto a la Fuerza Aérea Argentina, pasando por la realización de la preliminar oficial del Mundial de Tango, el distrito vivió jornadas atravesadas por la cultura y la historia argentina.

Uno de los momentos más emotivos se vivió durante la tradicional Velada de Gala 2026 en el Teatro Español, donde vecinos, artistas y autoridades compartieron una noche cargada de emoción. El evento estuvo encabezado por el intendente Ramiro Egüen y contó con presentaciones de danza, folklore, tango y música en vivo.

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La Escuela Integral de Arte abrió la noche con un ensamble de himno, chacareras, boleadoras y malambo, mientras que también hubo espacio para el candombe, la milonga y un homenaje musical encabezado por alumnos de Marta del Papa.

Además, el jefe comunal declaró Huéspedes de Honor a aviadores militares excombatientes de Malvinas de la Promoción 41, quienes recibieron una ovación de pie por parte del público presente.

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“Los veinticinqueños tenemos una doble responsabilidad. En el marco de los festejos de la Revolución de Mayo de 1810, portar el nombre de 25 de Mayo nos obliga a generar aquí un atractivo extra en esta semana patria”, expresó Egüen durante una de las actividades oficiales.

Pero la celebración no quedó solamente en los actos tradicionales. El municipio también fue sede de la preliminar oficial del Tango Buenos Aires Festival y Mundial 2026, un hecho inédito para la ciudad.

Durante varios días, el distrito recibió a bailarines, jurados y visitantes de distintos puntos de la provincia para participar de competencias, talleres y milongas. La pareja integrada por Ángela Romina Cides y Adrián Di Gregorio obtuvo el pase directo a la final del Mundial de Tango en la Ciudad de Buenos Aires.

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Desde el Municipio destacaron que la iniciativa busca consolidar a 25 de Mayo como un polo cultural y turístico del interior bonaerense.

Otra de las actividades que despertó fuerte interés fue “Defensores de Nuestro Cielo”, realizada en el Aero Club local junto a la Fuerza Aérea Argentina. Allí hubo vuelos históricos de aviones Beechcraft T-34 Mentor, acrobacias aéreas y charlas educativas para estudiantes y vecinos.

El encuentro también sirvió para homenajear a veteranos de Malvinas y reforzar el vínculo entre educación, soberanía y memoria histórica.

Con espectáculos populares, homenajes, tango y patriotismo, el municipio volvió a hacer honor a su nombre y celebra el 25 de Mayo con una impronta propia que atravesó toda la ciudad.