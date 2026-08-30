La provincia de Buenos Aires se prepara para despedir agosto con jornadas de tiempo estable y temperaturas agradables. Después de un fin de semana con mucho sol y registros que superaron los 20 °C en distintos sectores, el comienzo de septiembre mantendrá por unos días este escenario, aunque hacia la segunda mitad de la semana llegará un cambio en las condiciones meteorológicas.

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El lunes 31, último día del invierno meteorológico, se espera una jornada tranquila, con nubosidad variable y algunos períodos algo más cubiertos. El sol seguirá apareciendo durante buena parte del día y las temperaturas se mantendrán en valores agradables.

En el área metropolitana, por ejemplo, se prevé un amanecer cercano a los 10 °C y una máxima de entre 19 y 20 °C. El viento comenzará a rotar hacia el este y podría presentar algunas ráfagas, mientras que la humedad irá aumentando de manera gradual.

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Septiembre comienza con temperaturas agradables

El martes marcará el comienzo de la primavera meteorológica y, al menos en sus primeras horas, no habrá un cambio brusco en el tiempo. La mañana será apenas más fresca que la del lunes, mientras que el cielo tendrá períodos con poca nubosidad.

El miércoles volverá a subir la temperatura. El viento rotará al noreste y favorecerá el ingreso de aire más templado y húmedo, con máximas que podrían superar nuevamente los 21 °C en el AMBA y valores agradables en buena parte de la provincia. Sin embargo, el aumento de la humedad y de la nubosidad anticipará el próximo cambio de tiempo.

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Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires

El cambio más importante de la semana está previsto para el jueves 3 de septiembre, cuando un nuevo frente frío avance sobre el centro del país.

En el AMBA, las lluvias se concentrarían principalmente durante la primera mitad del día. Por el momento, los pronósticos no anticipan precipitaciones significativas, aunque el escenario puede ajustarse a medida que se acerque la fecha. Durante la tarde, el desplazamiento del frente hacia el norte favorecerá una rápida mejora de las condiciones meteorológicas.

Detrás del sistema ingresará una masa de aire más fresca y las temperaturas comenzarán a descender. No se trataría de un regreso del frío intenso, pero sí de un cambio respecto del ambiente templado que dominará durante los primeros días de septiembre.

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El próximo fin de semana podría volver el aire frío

La tendencia de los modelos meteorológicos también anticipa otro descenso térmico hacia el próximo fin de semana, asociado a un refuerzo de aire frío sobre la región. De confirmarse este escenario, el ingreso de aire más fresco pondría un freno al breve período de tardes con características casi primaverales que marcará el cierre de agosto y el comienzo de septiembre.

Por ahora, el panorama es de varios días agradables antes del cambio: agosto se despide con estabilidad, septiembre comenzará con temperaturas templadas y el primer episodio de lluvias de la semana llegaría recién el jueves, acompañado por un descenso moderado de las temperaturas.