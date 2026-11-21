Mar del Plata atravesó este viernes una fuerte tormenta que dejó calles anegadas, complicaciones en el tránsito y caída de granizo en distintos sectores de la ciudad. Después del episodio, el pronóstico anticipa una tregua parcial, aunque la inestabilidad continuará durante el fin de semana.

Ads

El temporal se desató durante la tarde, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiera un aviso por tormentas fuertes para el partido de General Pueyrredon. En distintos barrios se registraron importantes acumulaciones de agua en un corto período, mientras que vecinos compartieron imágenes de calles inundadas y dificultades para circular.

Las complicaciones se hicieron sentir especialmente en sectores periféricos, donde el agua y el barro dificultaron el tránsito. La caída de granizo también llevó a automovilistas a buscar refugio para proteger sus vehículos.

Ads

Cómo estará el tiempo este sábado

Para este sábado 21 de noviembre, se espera una jornada con temperaturas moderadas y cielo variable. La mínima rondaría los 10 o 12 grados, mientras que la máxima se ubicaría cerca de los 21 grados.

Durante la mañana podrían registrarse algunos claros, pero las condiciones no serán completamente estables. Se prevé que la nubosidad aumente y que hacia la tarde y la noche exista posibilidad de chaparrones o tormentas aisladas.

Ads

La posibilidad de nuevas precipitaciones obliga a mantener la atención sobre las actualizaciones del pronóstico, especialmente después de las complicaciones que dejó la tormenta del viernes.

El domingo también podría haber lluvias

La inestabilidad continuaría durante el domingo 22, con probabilidad de chaparrones durante la mañana y tormentas hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrían relativamente moderadas, con una máxima estimada en torno a los 20 grados.

Para el lunes 23, feriado, se anticipa una mejora de las condiciones meteorológicas, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima que podría alcanzar los 23 grados.

Ads

Así, después del fuerte temporal que afectó a Mar del Plata, el fin de semana largo continuará con condiciones cambiantes y la posibilidad de nuevas lluvias antes de una mejora prevista para el comienzo de la próxima semana.