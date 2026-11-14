El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó máximas de hasta 27°C para el sábado 14 con probabilidad de tormentas y chaparrones durante la mañana y la madrugada para Ciudad de Buenos Aires y municipios del Gran Buenos Aires.

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El domingo 15, en cambio, la máxima si bien se mantendrá (26°C), el día estará entre parcial y mayormente nublado con viento predominantemente del sudeste y este.

Para el resto de la semana, de lunes a jueves, no se prevé la presencia de lluvias y las temperaturas oscilarán entre los 17 °C y 28 °C.

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El pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para este sábado 14 de noviembre anticipa una jornada con condiciones variables, una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 22°C. Según el SMN, se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y chaparrones por la mañana, mientras que hacia la tarde el cielo estará parcialmente nublado y por la noche mayormente nublado. Para el domingo 15 se prevé una mejora en las condiciones, con cielo mayormente nublado durante gran parte del día, una mínima de 13°C y una máxima de 25°C. La inestabilidad podría regresar el lunes, cuando se esperan tormentas aisladas durante la tarde y la noche, con temperaturas de entre 19°C y 26°C. A partir del martes, en tanto, no se pronostican nuevas precipitaciones para el resto de la semana: las máximas rondarán los 25°C el martes y miércoles, mientras que el jueves descenderán a 23°C, con una mínima de 10°C.

En tanto que el pronóstico del tiempo en Mar del Plata para este sábado 14 de noviembre anticipa una jornada inestable, con una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 19°C. Se esperan tormentas fuertes durante la madrugada, lluvias por la mañana y precipitaciones aisladas por la tarde, mientras que hacia la noche el cielo estará mayormente nublado. Para el domingo 15 se prevé una jornada con cielo nublado durante la madrugada, probabilidad de lluvias aisladas por la mañana y mayormente nublado durante la tarde y la noche, con temperaturas de entre 12°C y 20°C. Las condiciones mejorarán el lunes, cuando se espera una mínima de 11°C y una máxima de 21°C. Sin embargo, la inestabilidad podría regresar el martes, con probabilidad de chaparrones y temperaturas de entre 14°C y 22°C. Para el miércoles no se anticipan precipitaciones, con una máxima de 20°C, mientras que el jueves llegará un descenso de temperatura, con una mínima de 6°C y una máxima de 18°C.

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En Junín se prevé que este sábado 14 de noviembre una jornada calurosa e inestable, con una temperatura mínima de 19°C y una máxima de 27°C, y tormentas durante la madrugada y chaparrones por la mañana. Mientras que hacia la tarde y la noche el cielo estará parcialmente nublado. Para el domingo 15 se prevé una mejora en las condiciones, con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y mayormente nublado durante el resto del día, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y los 26°C. La inestabilidad podría regresar el lunes, con tormentas aisladas durante la tarde y la noche y una máxima de 27°C. A partir del martes no se pronostican nuevas precipitaciones: las temperaturas máximas rondarán los 26°C, subirán hasta los 29°C el miércoles y descenderán a 24°C el jueves, cuando se espera una mínima de 13°C.

Además, el pronóstico en Zárate para este sábado 14 de noviembre anticipa una jornada calurosa e inestable, con una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 28°C. El SMN prevé tormentas durante la madrugada y chaparrones por la mañana, mientras que hacia la tarde el cielo estará mayormente nublado y por la noche parcialmente nublado. Para el domingo 15, habría una mejora en las condiciones, con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y mayormente nublado durante el resto del día, con temperaturas que oscilarán entre los 16°C y los 26°C. El lunes continuará el tiempo sin precipitaciones, con una mínima de 19°C y una máxima de 27°C. Esta tendencia se mantendrá durante el resto de la semana, sin lluvias previstas hasta el jueves: las máximas serán de 26°C el martes, 28°C el miércoles y 25°C el jueves, cuando la mínima descenderá a 13°C.