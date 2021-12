La convocatoria fue hecha por el propio Presidente Alberto Fernández, quien busca recuperar el centro de la escena tras dos años de una gestión floja en todos los órdenes, cuestión que se vio reflejada en las urnas en noviembre pasado.

Estará presente el ex mandatario de Brasil, Lula da Silva.

Por su parte, Máximo Kirchner llamó a "explotar" la Plaza de Mayo este viernes.

A pesar de que se trata del Día de la Democracia (se cumplen 38 años de la asunción de Raúl Alfonsín), desde la oposición, principalmente desde el radicalismo, señalaron que no fueron invitados, y que no van a asistir, ya que se trata de un evento partidario. "El kirchnerismo se apropia de todos los símbolos", denunció el Senador Cornejo.

También personas afines a Cristina Kirchner estarán ausentes. Tal es el caso de la Madre de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini: "No tenemos nada que festejar", lanzó. "Mientras haya un solo preso político, un solo niño que no coma, y mucha gente viviendo en la calle, las Madres no vamos a participar", disparó la referente en la lucha contra la dictadura militar.

Además de buscar demostrar fuerza -mientras parte de la oposición se quebró tras los comicios- el acto servirá para el reacomodamiento interno, cuyo objetivo ya es 2023.