Referentes del kirchnerismo inauguraron la «Casa Cristina Libre» en la ciudad de Junín, espacio ubicado en la calle Remedios de Escalada de San Martín 184.

Ads

El lugar se presenta como un centro de encuentro y militancia que sus organizadores buscan replicar en el resto del país. El evento de apertura contó con la participación del senador nacional Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria; Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación; Carlos Zannini, ex procurador del Tesoro de la Nación; y Claudia Bernazza, ex diputada nacional y miembro de la Comisión Directiva del Instituto Patria.

Según los organizadores del acto político efectuado en Junín el lugar se inauguró «no como una sede política, sino como un faro humano: un lugar donde la palabra vuelve a tener sentido, y donde la justicia social, la igualdad y la democracia no son consignas sino actos de fe y reparación», señalaron en un comunicado de prensa difundido a los medios.

Ads

Los participantes del acto caminaron hasta el espacio denominado «Peronia», donde se llevó a cabo una charla abierta bajo el lema “Cristina Libre”, en defensa de la democracia y la soberanía popular.

En el encuentro, los dirigentes que hicieron uso de la palabra denunciaron lo que consideran «persecución judicial y mediática contra la dirigencia nacional y popular, y se reafirmó que la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner constituye un grave atentado contra la democracia argentina» se indicó en la información dada a la prensa agregando que «nuestro país no merece seguir padeciendo esta noche oscura. Es posible construir un futuro para todos, pero ningún proyecto político se puede validar mientras haya persecución y proscripción”, expresaron los dirigentes.

Ads

“Debemos llegar a las elecciones presidenciales del 2027 sin Cristina proscripta. A la Argentina nunca le fue bien con proscripciones”, remarcaron, según informó Junin24.

Según los organizadores de la actividad nucleados en el espacio político interno kirchnerista «Peronia», «La Casa Cristina Libre se presenta como refugio y trinchera, escuela y altar, un punto de partida para quienes creen que el tiempo de la dignidad aún no terminó» se señaló en el comunicado de prensa sosteniendo que «su Acta de Fe resume la esencia del proyecto: No venimos a disputar poder, sino a restituir sentido; a recordar que el amor vence al odio; y que el pueblo es invencible cuando se reconoce en comunidad. Desde Junín, se convocó a replicar esta iniciativa en cada rincón del país, con el compromiso de construir una patria justa, libre y soberana. Cristina Libre no es un deseo, es una tarea. Y cada compañero que cruce sus puertas asume esa tarea: la de devolverle esperanza a su pueblo”, concluyeron.