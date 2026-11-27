El calor se va abriendo paso en los termómetros de la provincia de Buenos Aires con una sucesión de jornadas cuyas temperaturas máximas que ya superan los 30°C.

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Desde este viernes (27 de noviembre), el ambiente cálido se mantendrá al menos hasta el comienzo del mes de diciembre. La previsión para el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no contempla precipitaciones en ninguno de los días del período informado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el sábado 28 registre una mínima de 23°C y una máxima de 33°C, con cielo totalmente despejado y vientos del noroeste y luego noreste.

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En tanto que el domingo 29 la mínima estará ubicada en los 23°C y la máxima en 34°C, el valor más elevado del pronóstico extendido. El cielo estará parcialmente nublado, con una probabilidad de precipitación del 0% y vientos de 13 a 22 km/h de direcciones variables.

La semana comenzará el lunes con máximas elevadas (33°C) y el martes hacia la tarde noche hay una leve chance de precipitaciones hacia la tarde/noche.

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📌Mar del Plata

El clima en Mar del Plata tendrá un fin de semana marcado por las altas temperaturas y algunas probabilidades de lluvia. Este sábado 28 comenzará con cielo ligeramente nublado y una temperatura que por la mañana alcanzará los 23°C. Hacia la tarde, el termómetro llegará a los 30°C y aumentará la inestabilidad, con probabilidad de tormentas aisladas que se extenderá durante la noche, cuando la temperatura descenderá a 20°C. El domingo 29 se presentará con mejores condiciones, cielo parcialmente nublado y sin lluvias previstas. La jornada comenzará con 18°C, llegará a los 26°C por la mañana y alcanzará una máxima de 34°C durante la tarde, en lo que será el día más caluroso del fin de semana. Para el lunes 30 se espera una mínima de 18°C, cielo parcialmente nublado durante la primera parte del día y mayormente nublado hacia la tarde y la noche, con una máxima de 28°C.

📌Bahía Blanca

Bahía Blanca tendrá un fin de semana con temperaturas muy elevadas, inestabilidad y fuertes ráfagas de viento. Este sábado 28 comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 25°C durante la mañana. Por la tarde, la máxima llegará a los 37°C y aumentará la probabilidad de tormentas fuertes, con chances de precipitación de entre el 40% y el 70%. Las condiciones se mantendrán durante la noche, cuando la temperatura bajará a 22°C. Además, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h. El domingo 29 continuará el calor intenso, con una máxima de 36°C y cielo parcialmente nublado durante la primera parte del día. Sin embargo, hacia la tarde podrían desarrollarse tormentas aisladas, que podrían intensificarse durante la noche, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 70%. También se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Para el lunes 30 se espera una jornada todavía inestable, con tormentas aisladas durante todo el día, temperaturas entre los 20°C y los 28°C y bajas probabilidades de lluvia (de entre el 10% y el 40%). Ads

📌Junín

Junín tendrá un fin de semana con temperaturas elevadas y buenas condiciones meteorológicas, sin lluvias previstas. Este sábado 28 comenzará con cielo despejado. Durante la mañana, la temperatura ascenderá rápidamente hasta los 29°C y alcanzará una máxima de 34°C por la tarde, con cielo parcialmente nublado. Hacia la noche, el termómetro descenderá a 26°C y se espera cielo algo nublado. El domingo 29 continuará el buen tiempo, con cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado por la tarde y la noche. La jornada tendrá una mínima de 20°C y una máxima de 35°C, por lo que será el día más caluroso del fin de semana. Para el lunes 30 se anticipa otra jornada sin precipitaciones, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 20°C y los 35°C.

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