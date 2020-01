"Comenzamos el operativo de ordenamiento administrativo para la detección de atrasos de pago por prestaciones que realizaron Cuidadores Domiciliarios (CD) y Acompañantes Terapéuticos (AT). Algunos no percibían su salario desde marzo de 2019. En lo que va de 2020 se gestionó y ordenó el pago de servicios a más de 8000 prestaciones profesionales de AT y CD y esperamos que prontamente podamos ponernos al día con esta deuda", informó la entidad.