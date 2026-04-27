En San Andrés de Giles, una imagen tomada en el inicio de la semana generó fuerte preocupación y se viralizó rápidamente en redes sociales. Desde la madrugada de este lunes, un grupo de vecinos comenzó a hacer fila para conseguir un turno médico en el Centro Integrador Comunitario.

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Según datos climáticos de ese momento, a las 5 de la mañana la sensación térmica rondaba los -3°. En ese contexto, al menos siete personas permanecían esperando la apertura del lugar, algunos sentados en sillas plásticas o sillones de playa, otros de pie, abrigados con frazadas y camperas. Entre ellos, se observaban adultos mayores.

De acuerdo a lo que publicó el medio local InfoCiudad, el objetivo era acceder a un turno con especialistas, en un sistema de atención que, según los propios vecinos, no logra dar respuesta a la demanda cotidiana.

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La exposición a esas condiciones de frío extremo encendió preocupación, no solo por la incomodidad de la espera, sino también por los riesgos para la salud de quienes permanecieron varias horas al aire libre.

El reclamo también fue registrado por FM VALL , donde se difundió un video de una vecina que relató la situación en la puerta del CIC. En esa cobertura, el coordinador del espacio, Luis Broin, aseguró en declaraciones radiales que “es la primera vez que se vive una situación así” y atribuyó el hecho a “la alta demanda que viene teniendo el sector público”, anticipando que se trabajará para mejorar la respuesta a los vecinos.

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El episodio se suma a otros conflictos recientes vinculados al sistema de salud local y vuelve a poner en agenda las dificultades para acceder a turnos médicos en la ciudad, especialmente en un contexto donde la demanda supera la capacidad de atención.