Con gol de Paredes de penal, Boca Juniors le ganó a River Plate
El Xeneize se impuso por 1-0 sobre el Millonario en el Monumental. La nueva edición del Superclásico corresponde a la fecha 15 de la Liga Profesional. Le cortó el invicto al Chacho Coudet.
Boca Juniors se adueñó de una nueva edición del Superclásico de la Liga Profesional tras derrotar a River Plate por 1 a 0, con gol de penal de Leandro Paredes sobre el final del primer tiempo.
La sanción del árbitro Darío Herrera fue a instancias del VAR, tras un bloqueo con la mano de Lautaro Rivero a un remate de Miguel Merentiel que no había divisado en campo.
Paredes se hizo cargo del penal y convirtió tras rematar al palo izquierdo de Beltrán, quien se lanzó hacia el otro sector. Festejó haciendo el “Topo Gigio” ante los hinchas de River.
Una alarma se encendió para Boca, ya que a los 26 del segundo tiempo, Paredes acusó una lesión y fue reemplazado por Ander Herrera.
Con esta derrota, el Millonario perdió el invicto que tenía bajo la dirección técnica de Eduardo “Chacho" Coudet.
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