Boca Juniors se adueñó de una nueva edición del Superclásico de la Liga Profesional tras derrotar a River Plate por 1 a 0, con gol de penal de Leandro Paredes sobre el final del primer tiempo.

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La sanción del árbitro Darío Herrera fue a instancias del VAR, tras un bloqueo con la mano de Lautaro Rivero a un remate de Miguel Merentiel que no había divisado en campo.

Paredes se hizo cargo del penal y convirtió tras rematar al palo izquierdo de Beltrán, quien se lanzó hacia el otro sector. Festejó haciendo el “Topo Gigio” ante los hinchas de River.

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¡¡EL VAR REVISÓ Y HAY PENAL PARA BOCA EN LA ÚLTIMA DEL PRIMER TIEMPO!! ¿Era amarilla para Rivero? El central de River ya estaba amonestado...



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¡¡PAREDES LA COLOCÓ Y MARCÓ EL 1-0 DE BOCA ANTE RIVER EN EL SUPERCLÁSICO DEL FÚTBOL ARGENTINO!! Festejó a lo RIQUELME, con el mítico Topo Gigio.



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Una alarma se encendió para Boca, ya que a los 26 del segundo tiempo, Paredes acusó una lesión y fue reemplazado por Ander Herrera.

Con esta derrota, el Millonario perdió el invicto que tenía bajo la dirección técnica de Eduardo “Chacho" Coudet.

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