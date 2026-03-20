Mientras el Gobierno elevó el nivel de alerta y reforzó la vigilancia en la Central Nuclear Atucha por la tensión en Medio Oriente, los vecinos de Lima y Zárate inundaron las redes sociales con comentarios que mezclan miedo, humor negro, críticas políticas y resignación. Todos los comentarios se registraron en un posteo de Facebook de un medio local.

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El refuerzo de seguridad se da en el marco de la escalada bélica en Medio Oriente y el alineamiento del Gobierno argentino con Estados Unidos e Israel. El nivel de alerta se elevó a “Alto” en todo el país, con protocolos especiales para resguardar objetivos estratégicos como las centrales nucleares, incluyendo mayor presencia de fuerzas federales, controles reforzados y monitoreo permanente. La medida también se vincula con la tensión diplomática reciente, luego de que el régimen iraní advirtiera que el presidente Javier Milei “cruzó una línea roja imperdonable” y anticipara una “respuesta proporcionada” frente a la postura argentina, en medio del conflicto internacional.

El periodista local Matías Torres contó a LANOTICIA1.COM que los comentarios sobre el refuerzo de seguridad “se hablan en las calles de Lima y que lo que más llama la atención es la frecuencia de helicópteros que custodian la zona de la central, que los vecinos ven pasar a cada rato”.

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Desde el sector nuclear destacaron que no hay amenazas concretas ni incidentes registrados. Sin embargo, en la localidad el tema generó ruido. Y en Facebook, específicamente en un posteo del medio local Corré La Voz , los vecinos se volcaron a comentar masivamente, dejando una mezcla de crítica política, preocupación y humor negro.

Humor negro y comentarios irónicos

Muchos vecinos recurrieron al humor negro para expresar incredulidad sobre la capacidad de defensa de la central:

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Ruben Monzon: “Arco y flecha 🫡”

“Arco y flecha 🫡” Raul Alfredo Borromeo: “A bueno si viene un misil de Irán con qué lo van a parar, lo cubren con una media sombra 🤡🤡”

“A bueno si viene un misil de Irán con qué lo van a parar, lo cubren con una media sombra 🤡🤡” Abell Gomez: “Un solo dron de Irán y chau. Cómo lo van a parar. Dejen de decir pavadas, Dios”

“Un solo dron de Irán y chau. Cómo lo van a parar. Dejen de decir pavadas, Dios” Sambar Jeyson: “Con un pollo contaminado lo bajamos…”

“Con un pollo contaminado lo bajamos…” Fernando Leonel Del Percio: “Según la ex ministra de seguridad ya los soldados están equipados con bombuchas de agua antiterrorismo, vamos a ganar esta guerra”

“Según la ex ministra de seguridad ya los soldados están equipados con bombuchas de agua antiterrorismo, vamos a ganar esta guerra” Lula Silva: “Si pudieron con el escudo de la Cúpula de hierro, podrán interceptar los misiles con las gomeras del desquiciado… devenido en presidente?”

“Si pudieron con el escudo de la Cúpula de hierro, podrán interceptar los misiles con las gomeras del desquiciado… devenido en presidente?” Ruben Aguilar: “EL SOLDADO PUMBA Y EL DRAGONEANTE COLIFO están de imaginaria las 24hs resguardando las instalaciones nucleares!!! Jajajaja 🤣”

“EL SOLDADO PUMBA Y EL DRAGONEANTE COLIFO están de imaginaria las 24hs resguardando las instalaciones nucleares!!! Jajajaja 🤣” Tati Colazo: “Como estamos hoy en día entre Lima, Zárate, Campana se roban el misil en el aire 😎”

“Como estamos hoy en día entre Lima, Zárate, Campana se roban el misil en el aire 😎” Gastón Castaño: “Tranqui, antes que toque el piso ya se lo roban los concejales 🤣”

“Tranqui, antes que toque el piso ya se lo roban los concejales 🤣” Martin Hergert: “Con la inseguridad que tiene Zárate… lo desmantelan en el aire a misil aajjaja”

“Con la inseguridad que tiene Zárate… lo desmantelan en el aire a misil aajjaja” Chris Tian: “Con los aviones usados pero en buen estado que compró el criptodelincuente le hacemos frente a cualquier misil. 🤣🤣”

“Con los aviones usados pero en buen estado que compró el criptodelincuente le hacemos frente a cualquier misil. 🤣🤣” Trabajos MaJo: “Cómo que si van a parar el misil cuando venga… jaja”

“Cómo que si van a parar el misil cuando venga… jaja” Familia Jausoro: “Tranquilos nomás, si ni nos vamos a enterar ja”

“Tranquilos nomás, si ni nos vamos a enterar ja” Robertito Pichirulo: “Si te mandan un cuetito ni la vamos a ver”

“Si te mandan un cuetito ni la vamos a ver” Colo Toledo: “Tranqui, si pasa pasa”

“Tranqui, si pasa pasa” HL Vital: “Te tiran un misil y ni se enteran estos…”

“Te tiran un misil y ni se enteran estos…” Alicia Cabrera: “100 km a la redonda, muchachos!!! Si llega a pasar!! Eso sí, no nos vamos a dar cuenta!!!”

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Críticas políticas y resignación

Varios usuarios mezclaron preocupación con críticas a la política nacional:

Eduardo Lacuadra: “Vieron ahí tienen nanga de infelices! Sigan votando así, votaron a un loco que no le importa un carajo y si algo pasara el va a estar sentado al lado de su jefe Trump HDP”

“Vieron ahí tienen nanga de infelices! Sigan votando así, votaron a un loco que no le importa un carajo y si algo pasara el va a estar sentado al lado de su jefe Trump HDP” Paulo Ríos: “Eso para todos los cabezas de termo que votaron por un cambio. Ahí lo tienen al impresentable que Ami no me representa y jamás me va a representar”

“Eso para todos los cabezas de termo que votaron por un cambio. Ahí lo tienen al impresentable que Ami no me representa y jamás me va a representar” Marcela Coppa: “Por culpa de un gobierno demente nos pone en peligro a todos”

“Por culpa de un gobierno demente nos pone en peligro a todos” Juan Bautista Marzano Cericola: “Un presidente que se hace el brabucón, poniendo en riesgo a la Nación. Corrupción, toma de deuda con acuerdos irrisorios. Hasta cuándo argentinos???”

“Un presidente que se hace el brabucón, poniendo en riesgo a la Nación. Corrupción, toma de deuda con acuerdos irrisorios. Hasta cuándo argentinos???” Silvio Campana: “Su presidente tomó recaudos, no? A aquellos que lo defienden y votaron: nos metió en una guerra ajena, complotando una guerra geopolítica que solo beneficia a las grandes potencias. Estar en el medio de dos trincheras sos blanco seguro”

“Su presidente tomó recaudos, no? A aquellos que lo defienden y votaron: nos metió en una guerra ajena, complotando una guerra geopolítica que solo beneficia a las grandes potencias. Estar en el medio de dos trincheras sos blanco seguro” Jose Luis Benítez: “Reforzar una central nuclear? Con qué? X miedo a la situación en Medio Oriente? Argentina no está preparada para un ataque, y los efectos colaterales serían terribles”

“Reforzar una central nuclear? Con qué? X miedo a la situación en Medio Oriente? Argentina no está preparada para un ataque, y los efectos colaterales serían terribles” Marta Romero: “Lo van a parar con las fuerzas armadas? Ah no cierto que ellos están para pegarle a los jubilados, a los discapacitados HDP”

Preocupación vecinal y datos serios

Algunos vecinos con conocimiento del área nuclear dejaron advertencias serias:

Estelita Guerrero: “Más que llevar tranquilidad a los vecinos de Lima, si hubiera un evento nuclear a 250 km a la redonda, estaría todo comprometido. Trabajé en Seguridad y Radio Protección de la Central Nuclear Atucha I. Esto es parte del protocolo ante un evento de tal magnitud. Una central nuclear es una 💣 de tiempo ⏱️”

“Más que llevar tranquilidad a los vecinos de Lima, si hubiera un evento nuclear a 250 km a la redonda, estaría todo comprometido. Trabajé en Seguridad y Radio Protección de la Central Nuclear Atucha I. Esto es parte del protocolo ante un evento de tal magnitud. Una central nuclear es una 💣 de tiempo ⏱️” Nic Rios: “Trabajo en Atucha, manejo uno de los reactores. Llega a explotar eso y saca del mapa varias provincias, no sé qué piensan”

“Trabajo en Atucha, manejo uno de los reactores. Llega a explotar eso y saca del mapa varias provincias, no sé qué piensan” Carlos Martinez: “Se puede analizar con seriedad. Lo que más nos muestra un evento de esta magnitud es Chernobyl. El gobierno piensa poco en la gente; solo estarán los trabajadores y nuestras ciudades aledañas”

“Se puede analizar con seriedad. Lo que más nos muestra un evento de esta magnitud es Chernobyl. El gobierno piensa poco en la gente; solo estarán los trabajadores y nuestras ciudades aledañas” Zar Artes: “Llevarle tranquilidad a los vecinos de Lima solamente? Estaríamos en el horno Lima, Zárate y parte de Campana (sin olvidarnos de Axion)”

Humor cotidiano y economía

Algunos comentarios reflejan cómo la amenaza se mezcla con la vida diaria:

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Carlos VendoTodo: “Bueno avisén si lo mandan antes del 6 de abril que estoy eligiendo si pago la obra social o la tarjeta, con esa plata me compro un asado, achuras, papas fritas, un buen vino, postre y después que reviente todo 😎😎”

“Bueno avisén si lo mandan antes del 6 de abril que estoy eligiendo si pago la obra social o la tarjeta, con esa plata me compro un asado, achuras, papas fritas, un buen vino, postre y después que reviente todo 😎😎” Eduardo EL Bebo Barrios: “Avisen si van a atacar o no, para saber si saco un préstamo grande o no 🤣”

“Avisen si van a atacar o no, para saber si saco un préstamo grande o no 🤣” Aye Aye: “Mientras sea antes de pagar la tarjeta 🤭”

Entre bromas, crítica política y análisis serios, los comentarios en Facebook de Corré la Voz reflejan la mezcla de humor negro, incredulidad y temor que genera en los vecinos el refuerzo de seguridad en Atucha. La medida preventiva, aunque insisten autoridades y expertos, toca de lleno la percepción vecinal, que mezcla humor, miedo y resignación en una conversación que ya se instaló en la cotidianeidad de Lima y Zárate.