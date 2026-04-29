Con “foto familiar” y apoyo en los palcos: Milei y todo el Gabinete respaldan a Adorni en Diputados
El jefe de Gabinete presenta su primer informe de gestión con una puesta en escena inédita. El Presidente, ministros y aliados siguen la sesión desde el Congreso. La oposición anticipa tensión y cuestiona el formato.
En la previa de la exposición de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, el oficialismo mostró una imagen de fuerte respaldo político: el presidente Javier Milei posó junto a todo su Gabinete en una “foto familiar” tomada en el despacho del titular de la Cámara baja, Martín Menem.
La imagen fue difundida minutos antes de que el jefe de Gabinete ingresara al recinto para presentar su primer informe de gestión, en un contexto atravesado por cuestionamientos sobre su patrimonio y con una oposición que ya anticipa un clima tenso.
Pero la señal de apoyo no quedó solo en la foto. Durante la sesión, Milei, Karina Milei y la totalidad del Gabinete se ubicarán en los palcos del Congreso, en una escena poco habitual para este tipo de informes. También se sumarán senadores cercanos a Patricia Bullrich, reforzando la presencia oficialista.
Desde sectores opositores advirtieron que el oficialismo busca convertir la jornada en una demostración política. Legisladores como Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón cuestionaron la presencia de invitados en los palcos, aunque no obtuvieron respuestas formales.
En paralelo, Unión por la Patria no logró unificar una estrategia para interpelar a Adorni, lo que anticipa un desarrollo desordenado del debate. Además, el esquema previsto para la sesión limita los tiempos y deja las preguntas del principal bloque opositor para el tramo final.
El informe está pautado para las 10.30 y no se espera que el Presidente permanezca hasta el cierre, que estará a cargo del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni.
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