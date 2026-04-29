En la previa de la exposición de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, el oficialismo mostró una imagen de fuerte respaldo político: el presidente Javier Milei posó junto a todo su Gabinete en una “foto familiar” tomada en el despacho del titular de la Cámara baja, Martín Menem.

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La imagen fue difundida minutos antes de que el jefe de Gabinete ingresara al recinto para presentar su primer informe de gestión, en un contexto atravesado por cuestionamientos sobre su patrimonio y con una oposición que ya anticipa un clima tenso.

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Pero la señal de apoyo no quedó solo en la foto. Durante la sesión, Milei, Karina Milei y la totalidad del Gabinete se ubicarán en los palcos del Congreso, en una escena poco habitual para este tipo de informes. También se sumarán senadores cercanos a Patricia Bullrich, reforzando la presencia oficialista.

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La música de Rocky es original del video que manda La Libertad Avanza al chat de Casa Rosada: Javier Milei con Manuel Adorni en la previa del informe de gestión en el Congreso 🍿‼️👇 pic.twitter.com/6pBjxUsGda — Nacho Girón (@nachogiron) April 29, 2026

Desde sectores opositores advirtieron que el oficialismo busca convertir la jornada en una demostración política. Legisladores como Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón cuestionaron la presencia de invitados en los palcos, aunque no obtuvieron respuestas formales.

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En paralelo, Unión por la Patria no logró unificar una estrategia para interpelar a Adorni, lo que anticipa un desarrollo desordenado del debate. Además, el esquema previsto para la sesión limita los tiempos y deja las preguntas del principal bloque opositor para el tramo final.

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El informe está pautado para las 10.30 y no se espera que el Presidente permanezca hasta el cierre, que estará a cargo del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni.