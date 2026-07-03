En la previa al partido de la Selección Argentina ante Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, el arquero marplatense Emiliano ‘Dibu’ Martínez se la “volvió a mandar”.

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El futbolista del Aston Villa, referente y uno de los más queridos por los hinchas, se hizo viral luego de que el estilista conocido en redes como @sebkortez compartiera en su cuenta de Instagram un video del arquero minutos después de haberle pintado la bandera en el pelo.

Las imágenes se viralizaron y los hinchas llenaron de comentarios la publicación. El corte del marplatense emula a lo que se había hecho durante la Copa del Mundo en Qatar.

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En aquella ocasión hizo lo mismo en la previa al duelo con Australia por los octavos de final. Ahora Martínez lo hace nuevamente antes del primer cruce de eliminación directa ¿por cábala?

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