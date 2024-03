Luego de 10 años de proceso, este martes, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata condenó a prisión perpetua a dos represores responsables de las desapariciones de estudiantes en La Noche de los Lápices. Se trata del abogado y exministro de gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Lamont Smart, y el exmédico de la Dirección de Investigaciones, Jorge Bergés.

La lectura de las sentencias en el marco del Juicio por las Brigadas, se llevó a cabo este martes en los Tribunales Federales de 8 y 50 con presencia de integrantes de la agrupación Hijos La Plata, quiénes siguieron la audiencia a través de una pantalla que fue colocada en el enrejado de la dependencia judicial.

En una jornada histórica, hoy se realiza la lectura de la sentencia del juicio de las brigadas.

Estaremos presentes en las puertas de los tribunales federales de La Plata, en 8 y 50



También se puede seguir por https://t.co/4xJ3MbnTLq — H.I.J.O.S. La Plata (@HIJOSLP) March 26, 2024

Los represores son juzgados del 2012 por su accionar en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y Brigada de Lanús, dependientes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La causa Pozo de Banfield, tal como se denominó a la brigada de esa ciudad, abordó 442 casos e investigó los crímenes contra 253 víctimas: en la del Pozo de Quilmes, 181; y en “El Infierno”, sede de la Brigada de Lanús, 62.

⚖️ Hoy, desde las 13 hs, les esperamos en el TOF 1 de La Plata (Calle 8, entre 50 y 51) para escuchar la sentencia en el juicio Los Pozos.

🧑‍⚖️12 acusados por crímenes en las brigadas de Banfield y Quilmes y Lanús. Entre las víctimas hay 24 embarazadas.

— Abuelas de Plaza de Mayo (@abuelasdifusion) March 26, 2024

Las Abuelas de Plaza de Mayo que se presentaron como querellantes al inicio de la causa acusan a los imputados por privación ilegal de la libertad y tormentos de 23 embarazadas y una madre secuestrada junto a su hijo, y por la sustracción, retención y ocultamiento de diez nietos y nietas, siete de los cuales ya recuperaron su identidad.

El resto de las condenas en el marco del Juicio por la Brigadas

En la jornada, la justicia también condenó a perpetua al ex jefe del Regimiento de Infantería Mecanizado N°3 de La Tablada, Federico Minicucci; al ex jefe de Actividades Psicológicas, Guillermo Alberto Domínguez Matheu; al ex capitán Carlos Gustavo Fontana; al ex jefe de la Sección Reunión Interior, Carlos María Romero Pavón; al ex jefe de Sección de Operaciones Especiales, Jorge Héctor Di Pasquale; al ex jefe de la Central de Reunión, Roberto Armando Balmaceda y al exdirector de Investigaciones Zona Metropolitana, Juan Miguel Wolk.

Cabe destacar que este juicio tenía entre sus principales imputados al ex comisario de la policía bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien falleció en julio del 2022 con múltiples condenas a prisión perpetua. La Justicia Federal además sentenció a 25 años de prisión al ex jefe de la Sección Comando y Servicio, Alberto Julio Candioti. En tanto que Enrique Barré resultó absuelto.