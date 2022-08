En el marco del 40° aniversario de la Gesta de Malvinas, integrantes de la Asociación Fundadores y Pioneros de Vicente López, encabezaron un homenaje a los veteranos de guerra oriundos de ese municipio. En ese contexto, la entidad que reúne a los descendientes de los primeros pobladores del distrito, otorgó una placa de reconocimiento a la delegación del comité directivo y entregó diplomas que identifican a padres y/o madres - según lo establecen sus estatutos- como Socios Honorarios de la institución. La reunión se llevó a cabo en el barrio de Olivos y contó con la presencia destacada del humorista y actor Luis Landriscina, padrino de la casa quien también fue galardonado por la ONG .

“Para nosotros es un honor recibir a la Asociación Fundadores y Pioneros de Vicente López (FyPVL), porque es una oportunidad de que toda la comunidad de nuestra ciudad nos empiece a conocer. Hace 21 años que estamos en esta casa, que con ayuda del municipio y mano de obra propia de los veteranos, logramos poner en valor. Ahora buscamos poder integrarnos a la sociedad. Y en ese sentido, desde marzo tenemos las puertas abiertas a toda la comunidad, para que tanto los vecinos, como los alumnos de los colegios pasen a visitarnos y conozcan nuestras historias”, señaló el ex combatiente y actual presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas en Vicente López, Claudio García.

Por su parte, Oscar Fasano, presidente de la FyPVL, expresó: “Hoy, que conmemoramos el 172º Aniversario del paso a la inmortalidad del Padre de La Patria estamos junto a ustedes para cumplir con el principio fundacional de nuestra Institución: mantener latentes la contribución de las familias en la conservación de la identidad y la historia de la de la ciudad de Vicente López, que con sólo 117 años de vida, tiene hoy y aquí presentes a familias con más de 80 años y una longeva trayectoria en su tierra, teniendo en su haber el honor de haber contribuido en esta historia con lo más sagrado de ellas... sus hijos, los que fueron en defensa de la Soberanía de las Islas Malvinas, que fueron, son y serán Argentinas”.

“El propósito de Fundadores y Pioneros de Vicente López ha sido, es y será mantener latente los hechos que hacen a nuestra identidad como vicentelopenses. Y es por ello que impulsamos en el año 2015 y junto a otras instituciones intermedias la creación de un Archivo y Museo Histórico que permita a las futuras generaciones sondear en las raíces familiares y saber cual es la savia que lleva su sangre. Hoy, con la participación de esas instituciones y el municipio, dejó de ser una utopía. Y la realidad histórica de los hechos de los Veteranos de Guerra de Malvinas de Vicente López determina la obligación de estar por siempre presente en ella”, agregó Fasano ante un salón colmado de asistentes.

El último orador fue Claudio Negrete Williams, uno de los fundadores de la Asociación. “A lo largo de 11 años, nuestra entidad ha logrado reunir a más de 70 familias con el objetivo de mantener la memoria familiar y para mantener la memoria de Vicente López”, remarcó el creador de la ONG, quien destacó el fuerte vínculo de la entidad con los descendientes de Vicente López y Planes, autor de la letra del Himno Nacional Argentino, quien además fue vecino de este terruño antes de que fuera bautizado con su nombre. “No me cabe ninguna duda que ustedes, excombatientes y sus familiares, son parte de nuestra familia porque son parte grande de la historia de Vicente López y de la historia de nuestro país'', concluyó.

Entre los homenajeados estuvieron: Amelia Ana Gallo (madre política del veterano de guerra Oficial del Ejército, Sergio Schirmer; Marta Susana Astudillo (madre del Veterano de guerra Soldado conscripto Osvaldo Venturini); María Ferenz (madre del veterano de guerra soldado conscripto Claudio La Barba); Ana María Spanghero (esposa del Héroe caído en combate en Malvinas, Don Miguel Aguirre); Epifanio Lima, (Padre del veterano de guerra Soldado Conscripto Pablo Lima); Ángela Elena Beato (madre política del veterano de guerra soldado conscripto Javier Ramos) y Angelina Sirri de Perletti (madre política del veterano de guerra, suboficial del Ejército Abel Morresi).

El plato fuerte de la jornada fue el reconocimiento a Luis Landriscina como socio honorario de la Asociación. “El día que muera el último veterano no habrá más testigos de la guerra, entonces la historia va a comenzar a tener trampas porque la escribirá gente que no estuvo y no sabe lo que pasó. Por eso es importante mantener viva la memoria de nuestros ex combatientes en las escuelas”, indicó el cuentista. Y agregó: “Les agradezco por ocuparse de que la gente no se olvide de quienes hicieron Vicente López. Hace dos días, con mi compañera de vida, cumplimos 50 años de que vinimos a vivir a Vicente López. Y con mis hijos y mis nietos estamos muy felices de haber elegido este lugar para vivir”.

Durante el acto sonaron las estrofas del Himno Nacional, hubo un minuto de silencio para recordar a los ex combatientes fallecidos y primó un profundo clima de emoción que caló hondo en cada uno de los presentes, al observar los abrazos de los veteranos con cada uno de sus familiares que fueron condecorados. Entre las autoridades presentes estuvieron la vicepresidenta del Honorable Concejo Deliberante de Vicente López, Mariana Colela; la presidenta del Rotary Club de Florida, Paula Komarovsky; e integrantes de la comisión directiva de FyPVL: Nélida Ribera, Margarita Doldán, Noemí Godoy, Paula Viafora, Christian Thomsen Hall, Cristina Chiossi, Teresa Tavella, Javier Varani y Mariano Pelliza.