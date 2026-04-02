El subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales bonaerense, Juan Manuel Padín, brindó detalles sobre la apertura de la Diplomatura Universitaria en Soberanía del Atlántico Sur, Malvinas y la Antártida, una propuesta conjunta entre el gobierno provincial y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.

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En diálogo con Radio Provincia, el funcionario explicó que la iniciativa forma parte de la política impulsada por el gobernador Axel Kicillof de firmar convenios con universidades de todo el país. Según detalló, ya hay 18 acuerdos en marcha organizados en tres ejes: federalismo, Malvinas e investigaciones científicas.

En ese marco, Padín destacó que la diplomatura ya cuenta con más de 900 alumnos inscriptos de 17 provincias, lo que consideró “un éxito que demuestra que hay un gran interés por el tema”.

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Además, remarcó que uno de los objetivos centrales es fortalecer la conciencia sobre la cuestión Malvinas y aportar una mirada actual sobre el Atlántico Sur y la Antártida en un contexto geopolítico complejo. “Buscamos repensar estas cuestiones con perspectiva nacional y soberana”, afirmó.

En esa línea, subrayó la importancia de abordar el tema desde la historia y su impacto en la integridad territorial del país. “Tiene que ver con la memoria, el presente y el futuro de la Argentina”, agregó.

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Por último, el funcionario cuestionó la gestión nacional y sostuvo que el gobierno de Javier Milei “rifó las mejores tradiciones de la política exterior de la Argentina”. En ese sentido, reclamó “un giro urgente” para priorizar la defensa de los intereses nacionales.