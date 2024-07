En el Honorable Concejo Deliberante aprobaron el proyecto para ponerle el nombre Guillermo Vilas a una pequeña calle que corta una de las avenidas locales, la Centenario. El deportista que padece principio de Alzheimer es considerado el mejor tenista de la historia nacional.

El proyecto es de la autoría del presidente de la Cámara, Franco Canepare, quien forma parte del bloque de Unión por la Patria – PJ.

Se aprobó con polémica

El bloque de Juntos y La Libertad Avanza no acompañaron el proyecto ya que dijeron que violaba una ordenanza:

"Se está violando una ordenanza, está bien, con una excepción. Durante muchos años este gobierno dijo que no iba a hacer excepciones, por eso se hizo una ordenanza [por la 2498/18] que dejaba en claro (en su artículo 6) que para que una calle de Bolívar tuviera su nombre, la persona tiene que tener más de cinco años de fallecida", expresó el legislador, Luciano Carballo.

Además, la oposición reclamó por un proyecto similar en homenaje al piloto argentino de Turismo Carretera, Jorge Martínez Boero, quien nació en La Plata pero eligió Bolívar como su lugar para vivir. Este deportista falleció en 2004.

También cuestionaron porque no homenajear a Enzo Do Porto, un tenista bolivarense. Vale aclarar que Guillermo Vilas nació en Mar del Plata y no tiene un vínculo especial con el municipio de Bolívar.

La calle que llevará el nombre de Vilas está emplazada en un proyecto urbanístico aún no terminado.

"Le estamos poniendo nombre a la calle de un emprendimiento privado que todavía no está terminado", se quejaron los opositores.

El autor del proyecto, Franco Canepare, defendió la idea que finalmente fue aprobada:

"Cualquier vecino de la ciudad puede presentar a este Concejo una iniciativa. Esta solicitud es de un vecino que está llevando adelante una inversión importante que tiene que ver con el desarrollo deportivo, en un lugar nuevo que no tiene hoy frentistas y tampoco altera la vida normal de las personas".