Con un polémico penal atajado por Insfrán a los 99, Gimnasia le ganó a River en el Monumental y quiere seguir en Primera
El Lobo logró tres puntos decisivos en su pelea por no descender en un partido infartante ante el Millonario. Marcelo Torres anotó el único tanto del encuentro. Cuando el cotejo terminaba, tras una adición de nueve minutos, Borja erró un disparo desde los 12 pasos.
Gimnasia y Esgrima La Plata, que viene padeciendo una fuerte crisis institucional y deportiva, dio el golpe en el Monumental y le ganó a River 1 a 0, en un partido clave para la permanencia del Lobo en Primera.
Marcelo Torres marcó de penal el único tanto del cotejo.
Cuando se acercaba el cumplimiento del tiempo reglamentario, el árbitro adicionó 9 minutos más, despertando el enojo del visitante, pero como si eso fuera poco, a los 99 pitó un polémico penal para los de Gallardo. Tras revisar el VAR ratificó su decisión, pero Nelson Insfrán le detuvo el disparo al colombiano Miguel Borja y el Lobo se quedó con los tres puntos.
