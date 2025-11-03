Gimnasia y Esgrima La Plata, que viene padeciendo una fuerte crisis institucional y deportiva, dio el golpe en el Monumental y le ganó a River 1 a 0, en un partido clave para la permanencia del Lobo en Primera.

Ads

Marcelo Torres marcó de penal el único tanto del cotejo.

Cuando se acercaba el cumplimiento del tiempo reglamentario, el árbitro adicionó 9 minutos más, despertando el enojo del visitante, pero como si eso fuera poco, a los 99 pitó un polémico penal para los de Gallardo. Tras revisar el VAR ratificó su decisión, pero Nelson Insfrán le detuvo el disparo al colombiano Miguel Borja y el Lobo se quedó con los tres puntos.

Ads

Puede interesarte

Ads