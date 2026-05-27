El Concejo Deliberante de Tigre aprobó este martes la rendición de cuentas 2025 del Municipio con 15 votos afirmativos y 7 negativos, en una sesión que terminó mostrando mucho más que una discusión sobre números. El oficialismo del intendente Julio Zamora volvió a conseguir respaldo de sectores libertarios para validar la gestión municipal, mientras quedó expuesta una nueva fractura dentro de La Libertad Avanza en el distrito.

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El bloque oficialista aportó nueve votos positivos: Miguel Escalante, Alejandro Ríos, Denis Rafar, Analía Padua, Cecilia Ferreira, Lucas Gianella, Adriana Paludi, Marilina Silva y Federico Stachowiak. A ellos se sumaron cinco concejales libertarios: Sofía Bravo Adamoli, Ximena Pereyra, Claudio Baumgarten y Milagros Rocío Rodríguez, del bloque mayoritario de La Libertad Avanza, además de Diego Avancini, referenciado en el espacio de Juan José Cervetto. También acompañó Marcelo Barrios, de Juntos por Tigre.

En contra votaron los concejales de Fuerza Tigre Sebastián Rovira, Luis Samyn Duccó, Mariela Lomes, Adriana La Magna y Juan Manuel Reboredo. Pero la principal novedad política fueron los votos negativos de los libertarios Juan Furnari y Josefina Pondé, quienes todavía integran formalmente el bloque mayoritario de La Libertad Avanza.

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La votación terminó confirmando el reordenamiento interno dentro del armado libertario local. En las últimas semanas ganó protagonismo Miguel Schmukler como nuevo coordinador local de La Libertad Avanza, en medio de cuestionamientos internos hacia el exconcejal Segundo Cernadas por los acuerdos con el oficialismo de Zamora.

En ese contexto, el voto opositor de Furnari y Pondé marcó una diferenciación respecto de los sectores libertarios que volvieron a acompañar al oficialismo municipal. Tigre sigue siendo uno de los pocos municipios gobernados por un intendente peronista donde sectores libertarios acompañan la gestión aprobando la rendición de cuentas.

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Durante el debate, el presidente del bloque Fuerza Tigre, Sebastián Rovira, cuestionó distintos aspectos de la administración municipal y apuntó contra obras todavía inconclusas, como el teatro de Don Torcuato y el polideportivo de General Pacheco. También reclamó mayor transparencia en licitaciones, compras municipales y ejecución de obras públicas.

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“La gestión no se mide por la cantidad de anuncios. Se mide por la cantidad de problemas que resuelve”, sostuvo Rovira durante su intervención, de acuerdo a lo que publicó el medio local QuePasaWeb.

Desde el entorno de Schmukler respaldaron la postura de Furnari y Pondé y señalaron: “Queremos una oposición firme, clara y sin ambigüedades. Una oposición que controle de verdad cómo se administra la plata de los vecinos”. Además, remarcaron que esta votación representa “el inicio de una nueva etapa política” para La Libertad Avanza en Tigre.