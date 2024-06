El concejal del PRO, Emiliano Álvarez Porte, y referente del partido amarillo en Bahía Blanca, celebró que Cristian Ritondo sea presidente de este espacio en la Provincia y se desmarcó de Patricia Bullrich, funcionario y aliada de Javier Milei.

Puede interesarte

“En el PRO de la Provincia no hay nadie del espacio de Patricia Bullrich. Siempre lo he dicho, y lo sigo pensando, no creo en los liderazgos individuales, creo en los procesos colectivos. Todos los que venimos trabajando con Ritondo estábamos buscando este empoderamiento de su figura”, señaló el ex secretario de Seguridad de Héctor Gay, Álvarez Ponte, a radio Altos.

En ese sentido, añadió: “Ahora viene un proceso de normalización del partido en todos los distritos. Yo soy uno más, más allá de mi vínculo con Cristian, no lo considero un plus o una ventaja. Ahora las cosas tienen que salir bien y hay que conformar a muchos integrantes que vienen de otros sectores, como los de Santilli, Grindetti, distintos referentes. El proceso nos tiene que encontrar a todos juntos en un mismo objetivo”

“El PRO tiene que empezar a funcionar como un partido”, enfatizó el legislador quien anticipó que el bloque local de Juntos podría partirse el año que viene:

“La actividad del bloque de Juntos en nuestra ciudad está centrada en los problemas de la ciudad, en las cuestiones que preocupan a los bahienses, y esta cuestión de una mesa con tres patas (en referencia a la conformación en estos momentos del bloque con el PRO, la UCR y la CC) no debería interferir en nuestra acción de oposición responsable. El año que viene es posible que este bloque no continúe de la manera en que hoy lo conocemos”.