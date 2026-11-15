Un delincuente encapuchado ingresó durante la madrugada del sábado (14 de noviembre) al comercio familiar del concejal presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Berisso, Damián Mena, ubicado en 32 y 174, en el barrio Banco Provincia.

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El nuevo episodio de inseguridad ocurrió mientras el establecimiento se encontraba cerrado. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y ahora buscan identificar al responsable.

La víctima denunció que un hombre encapuchado ingresó al comercio y se llevó mercadería. De acuerdo con la denuncia, alrededor de las 00.02 el concejal recibió un llamado de la empresa de seguridad privada ADT que le advirtió sobre la activación de la alarma. Al revisar las cámaras, descubrió que el delincuente había ingresado apenas unos segundos antes.

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La reconstrucción de las imágenes permitió establecer que el sospechoso vestía un buzo de colores claros y un pantalón corto. Para entrar al supermercado, primero habría accedido al patio de una vecina que conecta con el comercio y luego se introdujo por un ventiluz ubicado en el baño.

Una vez adentro, recorrió rápidamente el establecimiento, tomó distintos productos y escapó por el mismo sector por el que había ingresado. Toda la secuencia se desarrolló en cuestión de segundos. Tras descubrir lo ocurrido, Mena realizó la denuncia penal durante el sábado en la comisaría Segunda de Berisso y entregó las grabaciones de las cámaras de seguridad para colaborar con la investigación.

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Mena: “Son momentos que generan impotencia, preocupación”

Según indicó Mena en la presentación ante la Policía, el comercio no cuenta con cámaras en el exterior y tampoco tenía información sobre la existencia de dispositivos públicos o privados que pudieran haber registrado los movimientos del sospechoso.

Además, al momento de radicar la denuncia, todavía no había podido determinar con precisión qué mercadería había sido sustraída. El concejal también difundió parte de las imágenes en sus redes sociales con el objetivo de aportar información que permita identificar al responsable.

"Lamentablemente, hoy nos tocó a nosotros. Son momentos que generan impotencia, preocupación y, sobre todo, la sensación de que ya no alcanza con tomar precauciones para proteger lo que tanto cuesta conseguir", expresó.

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Finalmente, manifestó su expectativa de que el caso pueda esclarecerse y de recuperar la tranquilidad para trabajar y vivir en la ciudad. La investigación quedó en manos de las autoridades policiales y judiciales de Berisso.