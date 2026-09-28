El concejal Luis Alberto Palomino buscará dar el salto de la política local a un organismo clave de la Justicia nacional. El dirigente de La Libertad Avanza encabezará la lista Abogacía por la Libertad en las elecciones de representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación.

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Los comicios se realizarán el 20 de octubre y definirán a los cuatro abogados que integrarán el organismo durante el período 2026-2030.

Palomino actualmente preside el bloque libertario en el Concejo Deliberante de Vicente López. También fue subsecretario de Empleo de la Nación y en 2025 integró la boleta de La Libertad Avanza como candidato a senador bonaerense por la Primera Sección Electoral.

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Según informó el medio local ZonaNorteDiario, la lista que encabeza está integrada además por Valeria Fredes, exvicepresidenta ejecutiva del INTI; Martín Javier Buscemi, abogado de Mendoza; y Alicia María Susana Colazo, matriculada ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Qué se vota

La elección será nacional y con distrito único y podrán participar los abogados con matrícula federal activa. El padrón provisorio reúne cerca de 184 mil profesionales.

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El Consejo de la Magistratura tiene 20 integrantes y, entre otras funciones, interviene en los concursos para seleccionar candidatos a jueces, ejerce facultades disciplinarias y participa en los procesos de acusación contra magistrados.

Además de la lista encabezada por Palomino, competirán otras tres nóminas: Unidad en Defensa de la Abogacía, Abogacía Unida y Dignidad Profesional y Abogacía Federal.