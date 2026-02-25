La concejal de Mar del Plata Mariana Cuesta, presidenta del bloque de Unión por la Patria, criticó la decisión del intendente marplatense Agustín Neme de avanzar con multas para quienes arrojen basura en la vía pública.

“Diez años después, el Ejecutivo vuelve a la carga con la misma propuesta. Una propuesta que ya fracasó”, señaló la edil, al recordar que una medida similar ya se había planteado en 2016 durante la gestión del exintendente Carlos Arroyo.

Cuesta puso el foco en la empresa 9 de Julio, encargada de la recolección de residuos, que según indicó percibe unos $5.400 millones mensuales. “Siempre muy picantes con el que paga y nunca con el que cobra”, lanzó en declaraciones publicadas en el medio local Punto Noticias.

Desde la oposición advirtieron que los microbasurales y la acumulación de residuos son un reclamo constante de los vecinos y sostuvieron que, antes de sancionar al ciudadano, el Municipio debería revisar el cumplimiento del contrato vigente.

