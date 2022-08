El concejal tandilense y militante de Patria Grande, Juan Arrizabalaga, se refirió a la posible ruptura de su espacio con el Frente de Todos. El legislador aclaró que a nivel local no lo han discutido.

“Grabois expresó la necesidad de una ruptura inicialmente a nivel de bloque, en Diputados, y veremos si termina en un interbloque, o en otra opción. Hubo negociaciones entre Massa y Grabois, que ya venían dándose con Batakis y con Guzmán, que no han llegado a buen puerto”, señaló Arrizabalga a medio local abchoy.com.ar

Sobre las motivaciones de la ruptura explicó que “hay una política económica mucho más cercana al establishment, quizás por necesidad, quizás fue como un arrinconamiento, producto de deficiencias propias de la gestión de Guzmán, pero la inflación no se controló, el dólar tampoco, y el crecimiento de la economía, que es real, se lo están llevado cada vez menos”.

“Entonces, si no podemos controlar el dólar, la inflación, las reservas y el crecimiento que es real, no se distribuye, no estamos cumpliendo con el contrato electoral y con el proyecto de mínima, de un frente nacional y popular”, opinó.

En relaciones a las repercusiones de los dirigentes de Patria Grande distribuidos en los municipios afirmó que “a nivel local no lo hemos discutido, esto por ahora se ha expresado en diputados de provincia y de nación. Veremos el fin de semana, cuando tenemos una reunión nacional, donde discutiremos los pasos a seguir.